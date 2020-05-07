Ordu Valisi Yavuz: “Virüsten 19 kişi hayatını kaybetti, 220 kişi taburcu oldu”

Ordu Valisi Seddar Yavuz, korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şuana kadar 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 220 vatandaşın da sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Vali Seddar Yavuz, korona virüsü salgınında ikinci bir aşama olan ‘kontrollü sosyal yaşam’ dönemine geçildiğini söyledi. İnsanların bu konuda herhangi bir rehavete kapılmaması gerektiğini ifade eden Vali Seddar Yavuz, “İlimizde şuana kadar 220 vatandaşımız şifa ile taburcu olmuştur. 19 vatandaşımız da hayatını kaybetmiştir. Salgın konusunda daha sıkı tedbirleri hep beraber uygulamalıyız. Herkes kendi olağanüstü halini uygulamalı. Her şeyi de devletten beklemememiz lazım" dedi.

Vali Yavuz ayrıca, alınan tedbirler kapsamında denetimlerin sıkılaştırılacağını, Ordu genelinin ise Türkiye genelinin altında olduğunu ifade etti.