Ordu Valisi Tuncay Sonel Cumhuriyet'le yaşıt kent sakinlerini ziyaret etti

ORDU (AA) - Vali Tuncay Sonel, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 1923 doğumlu 4 kişiyi evlerinde ziyaret etti.

İlk olarak Altınordu ilçesinin Güzelyalı Mahallesi'nde yaşayan 25 Ağustos 1923 doğumlu Şükriye Kahraman'ı ziyaret eden Vali Sonel, eşini yıllar önce kaybeden Kahraman ile bir süre sohbet etti.

Ziyaret dolayısıyla duygulanan Kahraman, "Allah işlerinde kolaylık versin, sağlıklı, uzun ömür versin, Allah'ım ayağına taş değdirmesin." diyerek, Sonel'e teşekkür etti.



Ardından Bucak Mahallesi'nde yaşayan Emine Özbucak'ı ziyaret eden Vali Sonel, Özbucak'a herhangi bir şeye ihtiyacı olup olmadığını sordu.



Özbucak, Vali Sonel'e, "Beni, evimde ziyaret ederek mutlu ettiniz. Beni görmeyi arzu etmişsiniz. Allah size iyi günler göstersin." sözleriyle teşekkür etti.

Vali Sonel, diğer ziyaretlerini Şahincili Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Ürel ve Karacaömer Mahallesi'nde yaşayan Mehmet İzzet Hüsam'a gerçekleştirdi.

Sonel'i evinin bahçesinde misafir eden Mehmet İzzet Hüsam, askerlik anılarını, yayla yolculuklarını anlattı.

- 1923 doğumlu 83 yaşlıya ulaşıldı



Vali Tuncay Sonel, Cumhuriyetin 97. yılı kutlamaları kapsamında Ordu genelinde 19 ilçede Cumhuriyetle yaşıt 83 kişiye ulaşıldığını belirtti.



Yaşlıları ziyaret ettiklerini dile getiren Sonel, "Pandemi kuralları çerçevesinde yaşlılarımızın gönüllerini almaya çalışıyor, muhabbet ediyor, anılarını dinliyoruz. Onlar bizim başımızın tacı. Yaşlılarımızı sadece belirli gün ve haftalarda değil, fırsat buldukça her daim ziyaret etmeye çalışıyor, hatırlarını soruyoruz." diye konuştu.



Sonel, büyüklerin düzenli olarak ziyaret edilmesi, hatırlarının sorulması amacıyla kentte "gönül ekibi" kurulacağını da sözlerine ekledi.



