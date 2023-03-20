Ordu pidesi, coğrafi işaretle tescillendi

Açıklamada Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın girişimleriyle Ordu pidesinin TÜRKPATENT tarafından mahreç işaretli ürün olarak tescillendiği kaydedildi.

Ordulularca sevilerek tüketilen, yerli ve yabancı turistlerce beğenilen, ihracatı da yapılan Ordu pidesinin lezzetinin ülke sınırlarını aştığı değerlendirmesine yer verilen açıklamada “Genellikle kıymalı, peynirli veya kuşbaşılı iç harç konup pişirilerek yarı açık şekilde üretilen ürün yoğun ilgi görüyor” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada Ordu yağlısı olarak da bilinen Ordu pidesiyle ilin coğrafi işaret tescilli ürün sayısının 14’e çıktığı bilgisi de paylaşıldı. Daha önce Kabataş helvası, Ordu Perşembe ceviz helvası, Ordu yayla pancarı (dürme) turşusu, Akkuş şeker fasulyesi, Gürgentepe çoban fasulyesi, Ordu kivisi, Ordu tostu, Yalıköy köftesi, Ordu taflan turşusu, Ordu sakarca mıhlaması, Ordu melocan kavurması, Ordu galdirik kavurması ve Mesudiye kuru ekmeğinin (Mesudiye goliti) tescillendiği hatırlatıldı.