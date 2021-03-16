Ordu korona vaka sayısı ne kadar oldu? Vaka sayısı Ordu’da kaç?
Ordu güncel vaka sayısı | Çok yüksek riskli iller arasında bulunan Ordu’da güncel vaka sayısı merak ediliyor? Ordu’da kaç vaka var? Ordu güncel vaka sayısı
Ordu kaç vaka var? Koronavirüs salgınında bir süredir haftalık vaka sayıları açıklanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6-12 Mart haftası vaka sayılarını açıkladı. Peki, Ordu’da kaç vaka var?
Ordu korona vaka sayısı ne kadar oldu? Vaka sayısı Ordu’da kaç?
Haftalık verilere göre her 100 binde en fazla Kovid-19 vakası, Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görüldü.
Her 100 binde en az Kovid-19 vakası görülen iller Siirt, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa ve Batman olarak sıralandı.
Ordu’da 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısı 248,62 olarak açıklandı.