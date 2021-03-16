Ordu kaç vaka var? Koronavirüs salgınında bir süredir haftalık vaka sayıları açıklanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6-12 Mart haftası vaka sayılarını açıkladı. Peki, Ordu’da kaç vaka var?

Ordu korona vaka sayısı ne kadar oldu? Vaka sayısı Ordu’da kaç?

Haftalık verilere göre her 100 binde en fazla Kovid-19 vakası, Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görüldü.

Her 100 binde en az Kovid-19 vakası görülen iller Siirt, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa ve Batman olarak sıralandı.

Ordu’da 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısı 248,62 olarak açıklandı.