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Yerel

Ordu için şiddetli yağış uyarısı

Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada, il genelinde şiddetli sağanak yağışın beklendiğine dikkat çekildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 19:30:01 -
Ordu için şiddetli yağış uyarısı

Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada, il genelinde şiddetli sağanak yağışın beklendiğine dikkat çekildi.


Yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre 19 Haziran tarihi sabah saatlerinden itibaren Orta Karadeniz’de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Ordu ve çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer metrekareye 51-100 kilogram düşmesi beklendiği ifade edildi. Açıklamada, "Beklenen sağanak yağmur nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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