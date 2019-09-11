Ordu için güç birliği

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, belediyeler arasında işbirliği, koordinasyon ve dayanışmayı sağlamak kent hizmetlerinin uygulanmasına yönelik ortak akılla kalıcı çözümler bulmak amacıyla belediye başkanlarıyla bir araya gelerek karşılıklı fikir alışverişlerinde bulundu.

Karşılıklı istişarelerin yapıldığı toplantıda konuşan Başkan Güler, “Birlikte yeni bir Ordu ortaya çıkarabilecek çok güzel çalışmalar yapacağız. Ordu’da çok büyük bir patlama yaşanacak” dedi.

“En iyi futbolcular tribünlere kulağını kapatanlardır”

Büyükşehrin tüm imkânlarının ilçe belediyelerine her zaman açık olduğunu dile getiren Başkan Güler, “Ordu’da herkes birbirleriyle uğraşıyor. Uğraşacağımız enerjiyi kalkınmada kullanalım. Buradaki toprağa ne atsan fışkırıyor. Böyle bereketli bir toprağımız var. Ordu’nun muhteşem zenginliklerini harekete geçirmemiz gerekiyor. Size tüm büyükşehrin imkânlarını sunuyorum. Bir dakikamız boşa geçsin istemiyorum. En iyi futbolcular tribünlere kulağını kapatanlardır. Tribüne kulağını verirsen futbol oynayamazsın. Dedikoduya kulağını açarsanız işinizi yapamazsınız” diye konuştu.

“Hiçbir mazeret başarının yerini tutmaz”

Birlikte yeni bir Ordu ortaya çıkarmak için çok güzel çalışmaların Ordu’ya kazandırılacağını söyleyen Başkan Güler, “Ordu’nun yaşam kalitesini çok yüksek bir yer haline getirmeliyiz. Herkes nesi varsa ortaya getirsin. Ordu’yu hep birlikte sarsalım. Ordu’da herkese ekmek var her şeye imkân var. Birlikte yeni bir Ordu ortaya çıkarmak için çok güzel çalışmalar yapacağız. Ordu’da çok büyük bir patlama yaşanacak. Buradaki meclisimizde akşamdan sabaha kadar herkes çalışabilir. Herkes Ordu için çözüm odaklı neyi varsa getirsin. Mazeret istemiyorum. Çünkü hiçbir mazeret başarının yerini tutmaz. Her sorunu çözüme kavuşturacağız. Ordu’nun ticaret kısmı çok zayıf. Ticareti biz ihmal ediyoruz. Ama üretimde ve ticarette en üst seviyelere geleceğiz. Ordu’nun turizmine kazandırılacak birçok doğal güzellikleri var. Bunların hepsini ülkemize ve dünyaya kazandıracağız” şeklinde konuştu.