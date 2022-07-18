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Yaşam Ordu hava durumu 19 Temmuz Salı
Yaşam

Ordu hava durumu 19 Temmuz Salı

Ordu'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bu sebeple Ordu'da yaşayanlar yarın yani 19 Temmuz Salı günü havanın nasıl olacağını araştırıyor. Peki, Ordu yarın yağış var mı?

Yeniakit Publisher
2022-07-18 23:42:00 -
Ordu hava durumu 19 Temmuz Salı

Karadeniz bölgesi en yağışlı yaz mevsimlerinden birini geçiriyor. Ordu’da şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ordu'nun Altınordu, Perşembe, Fatsa, Gürgentepe ve Çamaş ilçelerinde bugün aralıklarla aşırı yağış meydana geldiği bildirildi. Söz konusu paylaşımda, “112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla 32 mahsur kalma, 76 konut ve iş yeri su baskını ile 28 konutu etkileyen heyelan ihbarı alındı” ifadeleri kullanıldı.

Ordu hava durumu 19 Temmuz Salı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bu gece ilk saatlerden itibaren Ordu ve Giresun’da, öğleden sonra Trabzon ve Rize çevrelerinde beklenen sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m²), Giresun ve Trabzon’un doğusu ile Rize kıyılarında çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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