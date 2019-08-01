Ordu Devlet Hastanesinde 10 yataklı yoğun bakım ünitesi hizmete girdi

Ordu İl Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, Ordu Devlet Hastanesi bünyesinde 10 yataklı 3. basamak yoğun bakım ünitesinin hizmete girdiğinin müjdesini verdi.

Dr. Ergün Yanmaz, Ordu Devlet Hastanesine 10 yataklı 3. seviye erişkin yoğun bakım ünitesinin açıldığını, birkaç gün içerisinde diğer yoğun bakım ünitelerinin de hizmete gireceğini müjdeledi.

Yanmaz, bu hizmetlerin kazandırılmasıyla mevcut yoğun bakım kapasitesinin önemli sayılara ulaştığını ve nitelik açısından ciddi yenilemeler yapıldığını kaydederek, Ordu Devlet Hastanesi, Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ünye ve Fatsa İlçe Devlet Hastanelerinde 3. seviye yoğun bakım hizmeti verildiğini aktardı.

Dr. Ergün Yanmaz, Ordu Devlet Hastanesinde 10 yeni yoğun bakım ünitesinin Ordulu vatandaşlara şifa dağıtacağını, burada görev yapan uzman hekimler ve hemşireler ile görevli tüm çalışanların gece gündüz demeden ortaya koydukları gayret ve fedakârlığın her türlü övgüyü hak ettiğini dile getirdi.

Ordu Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, “Bakanlığımız tarafından 2003 yılında açıklanan Sağlıkta Dönüşüm Programı’nda yer alan ve en önemli hedeflerden biri olan Sağlık Bakanlığının ‘planlayıcı ve denetleyici’ bir role sahip olması ilkesinden yola çıkarak Ordu ilimizde özellikli birimlere yönelik olarak yürütülen planlama ve düzenleme çalışmalarında önemli düzeyde ilerleme kaydettik. Çalışmada, ilk olarak özellikli sağlık hizmetlerinin ilimizdeki mevcut durumunu göz önüne alarak bir değerlendirme yaptık. Daha sonra planlama kriterlerini tespit ederek kısa, orta ve uzun vadede ihtiyaç duyulacak hizmet durumunu belirledik. Son olarak da bölge/üst bölge ölçeğinde hizmetin planlandığı hastanelere yönelik ihtiyaç programlarını oluşturduk ve bu program çerçevesinde il merkezi ve ilçe hastanelerimizde yeni yoğun bakım üniteleri açmak için hızla çalışmalara başladık” diye konuştu.

Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, Ordu Devlet Hastanesi bünyesinde hizmete açılan 10 yataklı 3. basamak erişkin yoğun bakım ünitesi ve birkaç gün içerisinde hizmete girecek diğer yoğun bakım ünitelerinin açılmasıyla birlikte il dışına yapılan hasta sevklerinin en aza indirileceğini sözlerine ekledi.