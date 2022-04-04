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Dünya Orban'dan AB'ye: Bütün paranız boşa gitti
Dünya

Orban'dan AB'ye: Bütün paranız boşa gitti

Macaristan'da yapılan genel seçimi, halihazırda hükümette yer alan Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonu kazandı. Başbakan Viktor Orban seçimin ardından konuşma yaparak Avrupa Birliği'ne seslendi.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 03:14:00 -
Orban'dan AB'ye: Bütün paranız boşa gitti

Macaristan Ulusal Seçim Ofisinin (NVI) paylaştığı verilere göre, oyların yüzde 77'si sayıldı. Bu sonuçlara göre, Başbakan Viktor Orban’ın liderliğindeki Fidesz-KDNP koalisyonu oyların yüzde 50'sini, Demokratik Koalisyonu (DK), Jobbik, Momentum, Macaristan Sosyalist Partisi (MSZP), Macaristan Yeşiller Partisi (LMP) ve Macaristan için Diyalog Partisi'nin (PM) oluşturduğu çatı oluşumu "Macaristan için Birlik" oyların yüzde 41'ini, aşırı sağcı Bizim Ülkemiz (Mi Hazank) ise oyların yüzde 7'sini alarak mecliste temsil hakkı kazanıyor.

Seçime katılım oranı yüzde 68

Bu sonuçla 199 sandalyeli mecliste, Fidesz-KDNP koalisyonu 135, Macaristan için Birlik 57 ve aşırı sağcı Mi Hazank ise 7 milletvekili ile temsil hakkı kazanıyor. Sonuçlara göre 135 milletvekili çıkarmayı başaran Fidesz, 3'te 2'lik çoğunluğu da elde ediyor.

NVI, seçime katılan oranının yüzde 68 olduğunu açıkladı.

Orban'dan AB'ye: Bütün paranız boşa gitti

Başbakan Viktor Orban seçimin ardından konuşma yaparak Avrupa Birliği'ne seslendi. Orban, "Macar soluna harcadığınız tüm paralar boşa gitti. Macar solu, Soros’un gelmiş geçmiş en kötü yatırımı oldu" ifadelerini kullandı.

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