Orantısız şiddet ve yağma! İspanya’da Katalanlar sokaklara indi İspanya'da Katalan siyasetçiler hakkında verilen hapis cezalarının ardından Barselona sokakları karıştı.

Barselona'da çıkan olaylar nedeniyle ülke alarm durumuna geçti. Eylemciler yağmaya başladı, polis şiddetin dozunu artırdı. Sokaklara inen Katalanlar, caddelere barikatlar kurup polis ekipleriyle çatışmaya başladı. Bağımsızlık sloganları "Bağımsızlık" ve Siyasi tutuklulara özgürlük" sloganları atan eylemciler, ülkenin alarm durumuna geçmesine neden oldu. Hayatın durma noktasına geldiği Barselona'da, tren ve metro seferleri yavaşlatıldı. 6. gününe giren eylemler nedenyiyle kentte yaklaşık 1,5 milyon euroluk hasar meydana geldi. Gösteriler nedeniyle Barcelona'nın El Prat Havalimanı'nında 57 uçuş da iptal edildi. Yağma başladı Eylemcilere polisin şiddeti de günden güne artmaya başladı. Yakaladığı eylemcilere şiddet uygulamaktan kaçınmayan İspanyol polisi, gazetecilere şiddet uygulamaktan da geri kalmıyor. Polisin kontrolü kaybettiği noktalarda ise eylemciler yağmaya başladı. Özellikle teknoloji marketlerini seçen yağmacılar, dükkanların camlarını patlatıp ortalığı talan ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.