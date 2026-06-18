İşte şeriatın ufku... İdama saatler kala acılı babadan muazzam davranış

Suudi Arabistan'da yüce dinimiz İslam’ın adalet nizamı olan Şeriat hukukundaki, "Kısas" (cana can) hükmünün uygulanmasına sadece birkaç saat kalmıştı.

Evladını kaybetmenin acısıyla yanan Kahtan kabilesine mensup baba, tek başına katilin annesinin evine gitti.

İmanın verdiği asaletle dimdik duran baba "Oğlumun kanının dünyalık bir bedeli olamaz!" diyerek adeta tüm dünyaya bir ihlas dersi verdi.

İslam düşmanlarının her fırsatta hedef aldığı Şeriat, aslında kul hakkını ve adaleti en hassas terazide tartan İlahi bir nizamdır.

Hak sahibine kısas hakkı tanıyarak adaleti mülkün temeli kılan İslam, aynı zamanda hakkından vazgeçip affetmeyi de en büyük erdem ve sevaplardan biri olarak müjdelemiştir.

İşte bu şuurla hareket eden asil baba, hiçbir maddi karşılık beklemeden, sadece ve sadece Allah rızası için katili affettiğini bizzat katilin annesine bildirdi. İnfaz meydanında akacak olan kan, Şeriat’ın kalplere nakşettiği merhamet ve bağışlama duygusuyla durduruldu.

Dünya bu yiğitliği konuşuyor

Maddi mukaddesatını kaybetmiş, her şeyi para ve menfaat gören modern dünya insanına adeta bir şamar niteliğinde olan bu muazzam metanet ve yiğitlik, sosyal medyada da büyük bir takdir topladı.

Milyonlarca Müslüman, batıl ideolojilerin pençesinde kıvranan insanlığın tek kurtuluş reçetesinin İslam’ın adil nizamı olduğunu bir kez daha haykırdı.