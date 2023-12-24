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Ekonomi Oran vererek açıkladı! AK Partili isimden memur zammı ve asgari ücret mesajı
Ekonomi

Oran vererek açıkladı! AK Partili isimden memur zammı ve asgari ücret mesajı

Yeniakit Publisher
2023-12-24 14:49:00 -
Oran vererek açıkladı! AK Partili isimden memur zammı ve asgari ücret mesajı

Asgari ücret konusunda vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceğini belirten AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "Memur ve memur emeklilerine yüzde 50'ye yakın bir zam yapılacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet’in hazırlayıp sunduğu Başkent Kulisi'nde asgari ücret, memur ve memur emeklilerinin zam orana ilişkin açıklamalarda bulundu. 

"ASGARİ ÜCRET CUMA GÜNÜ AÇIKLANIR"

Asgari ücretin Cuma günü açıklanabileceğini dile getiren Akbaşoğlu, "Asgari ücrette iki görüşme yapıldı. Geçtiğimiz dönemde pandeminden dolayı asgari ücret iki kez belirlendi. Bu süreçte yıllık olarak belirlenecek. 3. görüşme önümüzdeki hafta yapılacak. İşçi ve İşveren sendikaları asgari ücreti belirlemede önemli misyonları var. Burada bakanlığımız bir hakem gibi görev yapıyor. Cuma günü açıklanır diye düşünüyorum. Asgari ücretliyi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz. Biz işverenlerimizi de desteklemek durumundayız. Şuan 500 TL prim desteği veriyoruz" dedi.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE YÜZDE 50 ZAM

Yılın son enflasyon rakamının 3 Ocak'ta açıklanacağını dile getiren Emin Akbaşoğlu, "Memur ve memur emeklilerle ilgili toplu sözleşmelerden dolayı bir farklılık oluyor. Memur ve memur emeklilerine yüzde 50'ye yakın bir zam yapılacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kulandı.

 

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