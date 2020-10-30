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Spor Oral B 2020 Türkiye Triatlon Şampiyonası'nın FTP Bisiklet Test Protokolü açıklandı
Spor

Oral B 2020 Türkiye Triatlon Şampiyonası'nın FTP Bisiklet Test Protokolü açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 16:41:13 -
Oral B 2020 Türkiye Triatlon Şampiyonası'nın FTP Bisiklet Test Protokolü açıklandı

ANKARA (AA) - Oral B 2020 Türkiye Triatlon Şampiyonası'nın bisiklet etabı için FTP Bisiklet Test Protokolü yayımlandı.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, protokolde, kayıt işlemlerinden emniyet tedbirlerine, malzeme ve teçhizattan test alanı teknik özelliklerine kadar birçok konunun yer aldığı belirtildi.

Bu yıl vizeli lisansa sahip sporcuların katılabileceği test faaliyetlerinin 7-28 Kasım'da yapılacağı aktarıldı.

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