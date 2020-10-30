Oral B 2020 Türkiye Triatlon Şampiyonası'nın FTP Bisiklet Test Protokolü açıklandı
ANKARA (AA) - Oral B 2020 Türkiye Triatlon Şampiyonası'nın bisiklet etabı için FTP Bisiklet Test Protokolü yayımlandı.
Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, protokolde, kayıt işlemlerinden emniyet tedbirlerine, malzeme ve teçhizattan test alanı teknik özelliklerine kadar birçok konunun yer aldığı belirtildi.
Bu yıl vizeli lisansa sahip sporcuların katılabileceği test faaliyetlerinin 7-28 Kasım'da yapılacağı aktarıldı.