Oppo'dan "Mutlak Renk Yönetim Sistemi"

İSTANBUL (AA) - Oppo, Mutlak Renk Yönetim Sistemi (Full-path Color Management System) resmi sürümünün 2021'in amiral gemisi Find X3 serisinin prömiyerinde tanıtılacağını duyurdu.

Şirket açıklamasına göre, Oppo'nun Mutlak Renk Yönetim Sistemi, görüntü yakalama, depolama ve görüntülemede tam DCI-P3 geniş gamını ve 10 bit renk derinliğini destekleyen ilk Android renk yönetim sistemi olma özelliği taşıyor. Bu sistem, gerçek ve doğru renk üretimi ile görüntüleme deneyimi sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oppo Ürün Müdürü Bai Lang, "Renkler yaratıcılığa ilham veriyor ve gerçeklik algımızı etkiliyor. Bu yüzden, günlük yaşama daha fazla canlı ve yüksek kaliteli görseller sunmak için renk yönetimi sistemini her yönüyle geliştirdik. Find X2 Pro'nun mükemmel renk performansından güç alan yeni Mutlak Renk Yönetim Sistemi, 10 bit görüntü yakalamak ve HEIF formatını desteklemek için titizlikle geliştirildi. Kullanıcılarımıza kesintisiz ve sistematik bir renk deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Bu deneyim, içerik oluşturucuların kendilerini tam anlamıyla keşfetme ve ifade etme arzusunu ortaya çıkaracak." ifadelerini kullandı.

Gelecekteki trendlerin geniş renk gamı ve yüksek renk derinliğinde yattığını düşünen Oppo'nun Ar-Ge mühendislik ekibi, temel sistemi ve donanımı iyileştirdi. 10 bit yüksek renk derinliğine ve geniş P3 renk gamına sahip HEIF formatındaki görüntüleri destekleyen sistem, görüntü alımından hesaplamaya, kodlamaya, depolamaya, kod çözmeye ve görüntüyü sunmaya kadar tüm adımları kapsayan uçtan uca bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Bir yönetim sistemi olarak Mutlak Renk Yönetim Sistemi, görüntüleri yakalarken rengi kaydetmek için daha gelişmiş bir tanımlama algoritması ve donanım kullanıyor. Oppo'nun Ar-Ge mühendisleri, bozulmaları (distorsiyon) düzeltme, çok çerçeveli karlanma azaltma ve algısal süper yüksek çözünürlük gibi algoritmalar geliştirdi. Ayrıca Oppo, Dijital Örtüşme/Digital Overlap (DOL) HDR moduna eşlik eden görüntü sensörlerini destekleyecek. DOL-HDR teknolojisinde, farklı pozlama koşullarını tek görüntüde sentezliyor. Bu sebeple parlak ışığa karşı fotoğraflar çekildiğinde bile canlı renkler yakalanmasını sağlıyor.





- Find X3 serisinde kullanıma sunulacak





Oppo'nun ekran kalibrasyon prosedürü, yaklaşık 0,4 JNCD'de (Just Noticable Color Difference) profesyonel ve dijital film kalitesinde bir renk doğruluğu sağlıyor ve her zaman ekranda doğru bir görüntü sunuyor. Bunun yanı sıra Oppo'nun tescilli algoritması, DCI-P3'ü renk alanının merkezindeki D65 beyaz noktaya göre ayarlayarak renk gamı uyumluluğunu garanti ediyor.

10 bit renk derinliği 8 bit derinlikle karşılaştırıldığında, renk farklarının getirdiği yapay görüntüleri gideriyor, çekim ve düzenleme sonrasında görsel içeriğin kalitesini artırmak için renk gradyanını daha da geliştiriyor. Ayrıca, bir JPEG görüntünün yalnızca yaklaşık yüzde 50'si boyutunda olan yeni ve güçlü HEIF formatı, statik görüntüler, Exif, derinlik bilgileri ve dinamik videolar gibi çok çeşitli multimedya özelliği tam olarak destekliyor. Yüksek renk derinliği ile uyumluluk sağlamak için HEIF formatını daha fazla geliştirmek de mümkün oluyor.

Oppo INNO DAY 2020'de Oppo'nun Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Tony Chen, "insanlık için teknoloji, dünya için iyilik" söylemine inandıklarını ifade etti.

Oppo'nun Mutlak Renk Yönetim Sistemi, sistem düzeyinde temel bir işlev olmasının yanında akıllı özellikler de sunuyor. Oppo, doğruluğu ve gerçekliğe bağlılığı sağlamak için renklerin her ekranda aynı şekilde gösterilmesini sağlayan tek bir standart elde etmeye çalıştı. Ayrıca, kişiselleştirmeyle kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak için çıtayı daha derine indiriyor.

Oppo'nun Ar-Ge mühendislik ekibi, 2018'de akıllı telefon kullanıcılarının renk zayıflığıyla ilgili karşılaştığı zorlukların farkına vardı. Ekip, göz sağlığını göz önünde bulundurarak, daha iyi bir görsel deneyim için geniş bir kullanıcı kitlesinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere renk düzeltme konusunda sistematik araştırmalara devam etti.

Kapsamlı bir renk düzeltme çözümü sunarak bir adım daha ileri gitmeyi hedefleyen Oppo, renk zayıflığı olanlar üzerinde büyük ölçekli nicel ve nitel bir çalışma yürüterek, renk düzeltme çözümünü Oppo Renk Düzeltme Çözümü 2.0'a yükseltti.

Oppo şimdi, potansiyel kullanıcılarla gerçekleştirdiği renk testlerinin doğruluk ölçümlerinden faydalanarak en iyi renk düzeltme çözümünü bulmak hedefiyle Zhejiang Üniversitesi ile çalışma yürütüyor. Üniversitede görevli Renk ve Görüntü Bilimi Profesörü Dr. Luo Ming, "Günümüzde, insanların mutluluğu için bireysel farklılıkları daha fazla değerlendiriyoruz. Bu durumda geleceğin renk düzeltme sistemi son derece kullanıcı odaklı olacak. Kullanıcılar, akıllı telefonların paletinden renkler seçerek kendi benzersiz ve kişiselleştirilmiş ekranlarını oluşturabilecek ya da test ettikleri sistemi kalibre edebilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Mutlak Renk Yönetim Sistemi, Oppo'nun 2021 amiral gemisi Find X3 serisinde kullanıma sunulacak.