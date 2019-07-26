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Oppo Reno Z kesintisiz PUBG deneyimi sunuyor

OPPO Reno serisinin son üyesi Reno Z, fotoğrafçılığı ve mobil eğlenceyi farklı bir noktaya taşıyor

26 Temmuz 2019 Cuma 11:42
Oppo Reno Z kesintisiz PUBG deneyimi sunuyor

İSTANBUL (AA) - OPPO Reno serisinin son üyesi Reno Z, fotoğrafçılık ve mobil eğlence alanında kullanıcı deneyimini artıyor.

OPPO'dan yapılan açıklamaya göre, Reno Z’nin özellikleri arasında, ColorOS 6 ile desteklenen kesintisiz mobil oyun deneyimi yer alıyor. Akıllı telefon markası OPPO’nun Reno serisi, teknoloji severlere yeni deneyimler yaşatıyor.

Reno serisinin son üyesi Reno Z, kısa süre önce tüketicilerle buluşmaya başladı.Yeni nesil bir akıllı telefon modeli olarak kullanıcıların beklentilerini karşılayan Reno Z, yükselen mobil oyunu trendi ve oyun tutkunları düşünülerek tasarlandı. Game Boost 2.0 özelliği ile telefonunun performansını iyileştirmek için daha fazla optimizasyon eklendi. Gecikme ve kontrol sorunlarını ele alan ve dokunmatik kontrol ve yenileme hızını analiz eden yükseltilmiş bir sürümle, mobil oyunda daha sürükleyici bir deneyim yaratıldı.

Aynı zamanda PUBG ile iş birliği bulunan OPPO, yeni Reno Z modelinde PUBG severleri memnun edecek geliştirmeler yaptı. PUBG’de gecikme olasılığı yüzde 18,4 azaldı. AOV dokunma performansında ise yüzde 42,6 artış sağlandı.



- Gerçek zamanlı optimizasyon


Reno Z’de Frame Boost sistemi, oyun oynarken mobil performans durumunu gerçek zamanlı olarak analiz ediyor. Gecikme tahmin edilirse, sistem devreye girerek birinci sınıf bir oyun deneyimine öncelik vermek için kare hızı ve stabiliteyi ayarlıyor. Touch Boost sistemi ise dokunma etkinliğini değerlendirerek buna göre yanıt süresini hızlandırıyor. Bu sayede oyunun sonuçlanmasına etki edecek daha hızlı bir tepki sağlanıyor. Reno Z modeli, ekran dokunma performansında yüzde 42,5, ekran kaydırma performansında ise yüzde 24 artışla oyun severlerin deneyimini zenginleştiriyor. OPPO Reno Z ayrıca “Oyun Alanı”, “Oyun Asistanı” gibi uygulamaları içeriyor.

Reno Z’deki mobil oyun deneyimi ColorOS 6 işletim sistemi ile destekleniyor. Android 9.0 tabanlı en yeni nesil ColorOS, sınırsız bir tasarım için Akıllı Sürüş Modu, Kaydırmalı Hareket Navigasyonu, Akıllı Asistan ve Bulut Hizmetini sunuyor. Yepyeni görsel tasarım ile gelen ColorOS 6, ana sayfadan uygulama simgelerine, yazı tipi boyutlarından arka plan renklerine kadar yeni bir arayüze sahip en akıllı sistem deneyimini sunmak için sınırsız tasarım görüşünü benimsiyor.

Reno Z, minimum şarj hızını önemli ölçüde artırmak için en yeni VFC flaş şarj algoritmasını kullanan VOOC 3.0 ile donatıldı. Şarj ederken de oyun oynamaya imkan veren Reno Z'de, cihazın ısısı kontrol altında tutuluyor. VOOC 3.0 özelliği, Reno Z'nin 4035 mAh bataryası ile birleşiyor. Cihaz daha hızlı şarj olurken, pil ömrü daha uzun süre gidiyor. 48MP + 5MP çift kamera ve 32MP selfie kamerası, 6.4 inç büyüklüğündeki etkileyici su damlası ekranı ile ekran parmak izi kilidi Reno Z’nin diğer özellikleri arasında yer alıyor.

Kuzey Işıkları ve Karbon Siyahı olarak iki degrade rengi bulunan Reno Z’nin 4GB + 128GB modeli, 3 bin 499TL KDV dahil tavsiye edilen tüketici fiyatı ile zincir mağazalarda ve operatörlerde kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 11:42
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