  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

CHP’in rezil zihniyetinin kısa özeti! Mavi Göl’ü çamurla doldurup balıkları katlettiler

Memurları heyecanlandıran görüşme: Gündemde seyyanen zam vardı

Yahudi’nin hezeyanı Atina’yı heyecanlandırdı! Yunan, İstanbul’u alacak rüyası!

AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü’den Akit’e flaş açıklamalar: Bir hırsızın peşinde tef çalarsan millet sana mührünü teslim etmez

Partisindeki taciz-tecavüzleri görmeyen CHP’li Seda Kaya Ösen, AK Parti Leyla Şahin Usta’ya dil uzattı! Bakın şu metresini vekil yapanın CHP’sine

İfşa oldu! Filistin'e Yahudi göçünde CHP'nin 'lojistik desteği' ortaya çıktı!

Özel dolmuşa binmiş: Tanık vazgeçmiş ama, sanık suçunu kabul etmiş

Şener Üşümezsoy New York Times'ın o haberine sert çıktı! 'Felaket senaryosu çöptür'

32 CHP’li bu bildiriyi imzalamıştı! ‘Diktatör Özgür’ hepsini kovacak

İsrail, Türkiye’nin komşusunda köyleri bastı: İşgali göz göre göre genişletiyorlar
Yaşam Operatörün üzerine düştü! Yıkım çalışması sırasında korku dolu anlar
Yaşam

Operatörün üzerine düştü! Yıkım çalışması sırasında korku dolu anlar

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı süren binada beton parçalarının iş makinesinin üzerine düşmesi sonucu operatör yaralandı.

Zeytinburnu’nda kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında yaşanan kaza, yıkım alanında kısa süreli paniğe neden oldu.

 

Operatör yaralandı

Olay, saat 10.30 sıralarında Telsiz Mahallesi 72. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan 5 katlı binada, çalışmalar sırasında beton parçalar iş makinesinin üzerine düştü. İş makinesi operatörü Veysel Yazıcıoğlu, beton parçalar nedeniyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

 

Hastaneye kaldırıldı

İş arkadaşlarının yardımıyla çıkarılan Yazıcıoğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelerek yıkımı durduran zabıta ekipleri, incelemelerin yapılabilmesi ve güvenliğin sağlanması için binanın etrafını bariyerlerle çevirdi. Hastanede tedavisi düren iş makinesi operatörünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zeytinburnu’nda iş yerinde kanlı çatışma: 2 ölü, 1 yaralı
Zeytinburnu’nda iş yerinde kanlı çatışma: 2 ölü, 1 yaralı

Yerel

Zeytinburnu’nda iş yerinde kanlı çatışma: 2 ölü, 1 yaralı

Zeytinburnu'nda 4 kişi kavga etti! Ölü ve yaralı var
Zeytinburnu'nda 4 kişi kavga etti! Ölü ve yaralı var

Gündem

Zeytinburnu'nda 4 kişi kavga etti! Ölü ve yaralı var

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23