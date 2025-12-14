Operatörün üzerine düştü! Yıkım çalışması sırasında korku dolu anlar
İstanbul Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı süren binada beton parçalarının iş makinesinin üzerine düşmesi sonucu operatör yaralandı.
Zeytinburnu’nda kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında yaşanan kaza, yıkım alanında kısa süreli paniğe neden oldu.
Operatör yaralandı
Olay, saat 10.30 sıralarında Telsiz Mahallesi 72. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan 5 katlı binada, çalışmalar sırasında beton parçalar iş makinesinin üzerine düştü. İş makinesi operatörü Veysel Yazıcıoğlu, beton parçalar nedeniyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldı
İş arkadaşlarının yardımıyla çıkarılan Yazıcıoğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelerek yıkımı durduran zabıta ekipleri, incelemelerin yapılabilmesi ve güvenliğin sağlanması için binanın etrafını bariyerlerle çevirdi. Hastanede tedavisi düren iş makinesi operatörünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.