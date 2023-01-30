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Yerel Operasyonda şoke eden görüntü: Ev değil cephanelik!
Yerel

Operasyonda şoke eden görüntü: Ev değil cephanelik!

Hakkari Valiliği, Şemdinli ilçesindeki bir evde yapılan operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-01-30 20:35:00 - 2023-01-30 20:48:55
Operasyonda şoke eden görüntü: Ev değil cephanelik!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir evde yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde; 30 Ocak 2023 günü saat 14.30 sıralarında Şemdinli ilçesinde C.Ç. isimli şahsın evinde arama yapıldı.

Yapılan aramada; 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği ve bu tüfeğe ait 60 adet 7,62 milimetre çapında fişek, 6 adet şarjör, 4 adet mermi çekirdeği, 1 adet Mauser tüfek namlusu, 156 adet 7.9 mm çapında Mauser fişeği ele geçirilerek el konuldu" denildi.

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