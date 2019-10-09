Operasyon öncesi son hazırlıklar! 5 bin komando gönderildi

Türkiye, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona hazırlanıyor.

Sınır bölgesine sevkiyatlar sürerken, özellikle Akçakale ve Ceylanpınar odaklı büyük miktarda yığınak yapılıyor. Bölgeye komando tugaylarından beş bin kişilik birlik gönderildi.

Bölgede Denizli, Tunceli, Sarıkamış, Sakarya, Siirt, Bolu ve Kayseri komando tugaylarından birlikler var. Zırhlı birliklerden de takviyeler yapılıyor.

Operasyonun iki ana merkezi

Olası harekatın iki aşamalı olması ve Resul Ayn ile Tel Abyad'ın kontrol altına alınması hedefleniyor. Bu anlamda Akçakale ve Ceylanpınar'ın harekatın iki ana merkezi olması bekleniyor.

SMO birlikleri bölgede

Fırat'ın batısından taşınan Suriye Milli Ordusu'na bağlı birlikler de bölgeye taşındı. Sayılarının birkaç bini bulduğu belirtiliyor.

Çalışmalar bittikten sonra operasyonun icra aşamasına geçilecek. Harekatın topçu atışlarıyla başlaması ihtimal dahilinde. Muhtemel tehdit unsurlarının yerleştiği bölgelerin vurulmasına çalışılacak.