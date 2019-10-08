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Operasyon öncesi Ekrem İmamoğlu'nun misyonu havada kaldı

TSK'nın Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hazırlığına birçok kesimden destek geldi. Bir belediye başkanı olmasına rağmen bütün ulusal meseleler hakkında görüş bildiren Ekrem İmamoğlu ise operasyona ilişkin sessizliğini koruyor.

08 Ekim 2019 Salı 19:04
Operasyon öncesi Ekrem İmamoğlu'nun misyonu havada kaldı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Türkiye'nin güneyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla kazanılan sınır ötesi başarıların ardından, şimdi de Fırat'ın doğusuna yönelik harekata ilişkin hazırlıklar tamamlandı.

ABD askerlerinin Donald Trump'un talimatı ile bölgeyi terk etmeye başlaması da operasyona hız kazandırdı.

Mehmetçiğin PKK/PYD hedeflerini bölgeden temizlemek amacıyla yürüteceği operasyona ülkenin büyük bir kesiminden destek geldi. Ancak bu hassas meseleye mesafeli yaklaşan ve şerh koyarak gönülsüz destek veren çevreler de oldu.

Ekrem İmamoğlu neden sessiz?

Diğer yandan Fırat'ın doğusuna düzenlenecek operasyon için son hazırlıklar sürerken bir ismin derin sessizliği özellikle dikkat çekti.

CHP'nin adayı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesine karşın tartışmalı hamleleriyle sürekli gündeme gelen Ekrem İmamoğlu, söz konusu operasyonla ilgili sessizliğini koruyor.

Kendisine belirlediği misyon nedeniyle yerel siyaseti bir kenara bırakarak tüm ulusal sorunlar ve gelişmeler hakkında üzerine vazife olmayan açıklamalar ve görüşmeler yapan İmamoğlu'nun bu derin sessizliği, yerel seçim sürecinde yaptığı ittifaklar göz önünde tutulduğunda manidar bulundu.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 19:04
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. TSK

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