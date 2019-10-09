Operasyon başladı! Okullar tatil edildi Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla beraber bölgeden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla beraber bölgeden haberlerler gelmeye devam ediyor. Operasyonun başlamasıyla beraber sınıra yakın bölgede bulunan okullar tatil edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emri vermesiyle Barış Pınarı Harekatı başladı. Türk jetlerini terör örgütü YPG mevzilerini vurmaya başladı. Okullar tatil edildi Sınıra yakın bölgede Akçakale'de Okullar tatil edildi. Akçakale'de belediye hoparlörlerinden harekat hakkında bilgi verilerek, toplu şekilde dolaşılmaması gerektiği duyuruldu

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.