Operasyon başladı! Okullar tatil edildi
Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla beraber bölgeden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.09 Ekim 2019 Çarşamba 17:27
Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla beraber bölgeden haberlerler gelmeye devam ediyor. Operasyonun başlamasıyla beraber sınıra yakın bölgede bulunan okullar tatil edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emri vermesiyle Barış Pınarı Harekatı başladı. Türk jetlerini terör örgütü YPG mevzilerini vurmaya başladı.
Okullar tatil edildi
Sınıra yakın bölgede Akçakale'de Okullar tatil edildi. Akçakale'de belediye hoparlörlerinden harekat hakkında bilgi verilerek, toplu şekilde dolaşılmaması gerektiği duyuruldu
YORUM YAZ