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Teknoloji OpenAI örnek olan başka türlü sistemi belli oldu: ChatGPTnin şirketlere yönelik sürümünü yayınlayacak!
Teknoloji

OpenAI örnek olan başka türlü sistemi belli oldu: ChatGPTnin şirketlere yönelik sürümünü yayınlayacak!

Yeniakit Publisher
2023-08-28 23:59:00 - 2023-08-29 00:08:01
OpenAI örnek olan başka türlü sistemi belli oldu: ChatGPTnin şirketlere yönelik sürümünü yayınlayacak!

Yapay zeka uygulaması ChatGPT'yi geliştiren OpenAI, uygulamanın şirketlere yönelik sürümü "ChatGPT Enterprise"ın piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Metin tabanlı yapay zeka uygulaması ChatGPT'yi geliştiren OpenAI, ChatGPT'nin iş dünyasını hedef alan sürümünü yayınlayacağını duyurdu.

OpenAI'dan yapılan açıklamada, kurumsal düzeyde güvenlik ve gizlilik, sınırsız yüksek hızlı GPT-4 erişimi, gelişmiş veri analizi kabiliyetleri, özelleştirme seçenekleri ve çok daha fazlasını sunan "ChatGPT Enterprise"ın piyasaya örnek olarak sürüleceği bildirildi.

Yapay zekanın çalışma hayatının her alanına yardımcı olabileceğine, ekipleri daha yaratıcı ve üretken hale getirebileceğine inanıldığı belirtilen açıklamada, herhangi bir göreve yardımcı olacak yapay zeka asistanına doğru bir adım daha atıldığı aktarıldı.

Açıklamada, kuruluşlardan ChatGPT'ye yönelik benzeri görülmemiş bir talep görüldüğü belirtilerek, ChatGPT Enterprise'ın ilk kullanıcıları arasında Block, Canva, Carlyle, The Estée Lauder, PwC ve Zapier gibi şirketlerin olduğu kaydedildi.

OpenAI'ın Kasım 2022'de piyasaya sürdüğü tüketici odaklı ChatGPT ile üretken yapay zekanın günlük görevlerde kullanımı artmış ve uygulama ocak ayı itibarıyla aylık 100 milyon aktif kullanıcıya ulaşmıştı.
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