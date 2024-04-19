Opel Corsa “2024 Yılının Elektrikli Aracı” seçildi!

Kazandığı pek çok prestijli ödülle adından söz ettiren Opel’in elektrikli B-HB segmentindeki popüler modeli Corsa Elektrik, Hollanda Ticari Sürücüler Birliği tarafından 'Orta Segment' araç kategorisinde “2024 Yılının Elektrikli Aracı” seçildi. Yıllardır Alman markanın en iyi satış rakamlarına ulaşan Corsa, sürüş menzili (WLTP) ve şarj hızıyla jüriyi etkilemeyi başardı. Ayrıca Corsa'nın devam etmekte olan satış başarısı ve popülaritesi de bu mükemmel değerlendirmeye katkıda bulundu.

Otomobil endüstrisindeki en prestijli ödüllerden biri olan “Yılın Elektrikli Aracı” ödülü, altı yıldır Ticari Sürücüler Birliği tarafından veriliyor. Jüride Leaseplan Hollanda’dan, medya kuruluşu AutoWeek’den ve şarj çözümleri sağlayıcısı Eneco eMobility’den uzmanlar yer alıyor. Ödüle aday gösterilen araçlar ise Orta Segment, Yüksek Segment ve Üst Segment olmak üzere üç kategoride değerlendiriliyor. Ticari Sürücüler Birliği aynı zamanda pazara yeni giriş yapan veya yakın zamanda pazara sunulacak olan, gelecek vadeden elektrikli araçlar için “Yılın Gelecek Vadeden Aracı Ödülü”nü de veriyor. Aday gösterilen modeller, menzil, şarj hızı, sürüş özellikleri, çekme ağırlığı, kullanım kolaylığı, satış/kiralama fiyatı ve bulunurluk gibi çeşitli kriterlere göre değerlendiriliyor.

Avrupa’da pek çok prestijli ödüle layık görüldü!

Opel Corsa, kazandığı birçok ödüle Hollanda'da layık görüldüğü "2024 Yılının Elektrikli Aracı" ödülü ile bir yenisini ekledi. Opel Corsa, yalnızca 2023 yılında dahi birçok prestijli ödül kazandı. Geçtiğimiz yıl 14.500'den fazla Auto Motor und Sport okuyucusu, Corsa'yı "2023'ün En İyi Yeni Tasarımı" ödülünde birinci seçerek, segmentinin en iyi tasarımına sahip aracı olarak değerlendirildi. Ayrıca Corsa, Birleşik Krallık'ta da oldukça etkili sonuçlar elde etti. Bölgede “Yılın En İyi Küçük Aracı” (The Sun), “En İyi Filo Süper Minisi” (Fleet World) ve “En İyi İkinci El Küçük Araç” (Carbuyer) unvanlarını kazandı.



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Sınıfının en tercih edilen modeli!

Hollanda'da kazandığı bu son ödül de, Opel Corsa'nın süregelen popülaritesinin bir diğer kanıtı olma niteliği taşıyor. Diğer taraftan, Alman Federal Motorlu Araç Dairesi'nin (KBA) yayınladığı resmi verilere göre Corsa, 2023 yılında üst üste üçüncü kez Almanya'da B segmentinde en çok satan araç oldu. Trafiğe tescil edilen yaklaşık 54.000 yeni araç, Opel Corsa’nın kendi segmentinde birinci olmasını sağladı. Bu oran, 2022'ye kıyasla yaklaşık yüzde 7'lik bir artışı temsil ediyor ve aynı zamanda Corsa satışlarının 2016’dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını gösteriyor. Yeni tescil edilen her dört Corsa'dan biri, yüzde 100 elektrikli Opel Corsa Elektrik oldu.

Bunun yanı sıra, Birleşik Krallık'ta da Vauxhall Corsa, İngiliz Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği (SMMT) tarafından yayınlanan 2023 yılı pazar sonuçlarına göre üç yıl üst üste en çok satan B-HB olarak popülerliğini sürdürüyor. 40.816 adet satış rakamına ulaşan Corsa, yalnızca 2023 yılında B-HB sınıfının en popüler modeli olmakla kalmadı, aynı zamanda ülke genelinde de en çok satılan üç araçtan biri oldu. Bu pazarda Corsa, B-HB segmentinde en çok satan ikinci modele kıyasla yüzde 55,5 (14.568 araç) daha fazla satış adedine ulaştı.

Opel Corsa, 1982'deki ilk gösteriminden bu yana dünya çapında 14,5 milyon adet satıldı. Geçtiğimiz yıl Opel, en çok satan modeli olan Corsa’nın karakteristik Opel Vizor marka yüzü, sezgisel kokpit tasarımı, yeni Intelli-Lux LED® Matrix Light ve çok sayıda diğer üstün teknolojiyle donatılmış güncel versiyonunu pazara sundu.