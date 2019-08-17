Opel aracıyla ölümcül kaza atlatan vatandaş isyan etti! 'OPEL hayati tehlike taşıyor'

Yusuf Kenan Çakır yeniakit.com.tr

Otomotiv firmalarının AB ülkelerinde tüketici haklarına gösterdikleri saygıyı Türkiye’de göstermiyorlar. AB ülkeleri için ürettikleri araçlarda en üst kalite malzeme kullanan otomotiv şirketleri, Türkiye için ürettikleri araçlarda kaliteye önem vermezken, üretimden kaynaklı hatalar nedeniyle başvuran müşterilerin şikayetlerini de görmezden geliyor. Alman markası Opel’in müşterilere tutumu ile ilgili binlerce vatandaş şikayet başvurusunda bulundu.

“Opel hayati tehlike taşıyor”

17 Temmuz 2019 tarihinde 2013 Model 1.3 CDTİ Sedan Opel marka aracıyla Yenibosna Basın Ekspres yolu sapağında triger zinciri kopması nedeniyle 80 km. hızla seyrederken aracının stop edip direksiyonunun kilitlendiğini ve ölümcül bir kaza atlattığını söyleyen Süleyman adlı bir vatandaş, Opel’in umursamaz tutumu nedeniyle markayı mahkemeye verdiğini anlattı. Şikayet sitesine “Opel hayati tehlike taşıyor” başlığı ile yorumda bulunan vatandaş, başından geçenleri şu cümlelerle ifade etti:



“6 ay öncesinde tüm check-upları yetkili Odak Topkapı servisi tarafından yapılan Opel Astra 2013 Model 1.3 CDTİ Sedan aracım e-5 Yenibosna - Basın Ekspres yolu sapağında triger zinciri kopması nedeniyle saatte 80 km hızla giderken stop etti ve direksiyonu kilitlendi.

Aracımla büyük bir tehlikeyi kaza yapmadan atlattıktan sonra çekici ile servise çektirdik. Yapılan incelemede motorun birçok parçasına zarar verdiği için yaklaşık olarak 7200 TRY gibi bir masraf çıktı. 6 ay önce aracımın oksijen sensörü, ilk aldığım zamandan 1 yıl sonra motor su soğutma sıvısının motor yağına karışması ve buna benzer irili ufaklı birçok soruna rağmen 6,5 yıl kullandım ve sabrettim. Artık son yaşadığım hayati tehlike ile hukuki sürecimi başlatıyorum. Bu süreç Türkiye'deki müşteri hizmetlerinin ve Opel'in konuyu aktarmamdan sonra aldıkları tavır üzerine başlamıştır.”

“İnsan hayatına değer vermeyen çağdışı ve egoist bir firma”

Opel’e yaptığı başvuruların hiçbir araştırma ve soruşturma yapılmadan reddedildiğini belirten vatandaş, firmanın umursamaz tavrına şu sözlerle isyan etti:



“Opel'in insan hayatını hiçe sayan anlayışları sebebiyle maddi ve manevi tazminat davaları ile hukuksal hakkımı arayacağım ve her ne pahasına olursa olsun hakkımı arayacağım. Markaya olan güvenim bir yana maddi ve manevi olarak beni uğrattığı zarar inanılmaz derecede sıkıntı yaşamamıza neden olmuştur.

Girişimlerim gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde her platformda devam edecektir. Bana ve aileme vermiş olduğunuz maddi ve manevi zararın boyutlarını bile sorgulamadan reddetmeniz insan hayatına verdiğiniz değerin yerlerde olduğunun en büyük göstergesi.

İnsan hayatına zerre kadar değer vermediğiniz gibi çözümsüzlük yaratmada sizin kadar çağdışı ve egoist bir firma daha görmedim.

Sattığınız ürünün arkasında durmak bir yana, hayati tehlike atlattığımı söylememe rağmen bu durum umrunuzda dahi olmadı.

İlkeli duruş ancak ve ancak ahlaki değerleri benimsemiş, insan hayatını her şeyden öne koyan çağdaş firmalarda bulunur.

Siz ise bunun yakınından bile geçmiyorsunuz. Almış olduğunuz tavır ancak sizin gibi ilkesiz ve egoist güruha yakışır türden.

Artık sizi bıraktım konuyu ceonuz ve üst düzey psa grubu yöneticilerinize aktardım.

Bunun sonrası da maddi manevi tazminat davası izleyecek. Hukuk karşısında alacağınız tavrı göreceğiz.

Yargı kararını bile umursamıyorlar

Şikayet sitesine yorumda bulunan bir başka vatandaş ise; tüketici mahkemesine açtığı davayı kazandığı halde Opel firmasının hukuki süreci uzatarak müşteri memnuniyetini hiçe saydığını şu ifadelerle anlattı:

“2 senedir sorunlarıyla uğraştığım Tüketici Mahkemesi'ne verip davayı da kazandığım arabamın şu an istinafa vererek beni mağdur eden Opel daha ne yapacak merakla beklemekteyim. Müşteri memnuniyeti hiç olmayan bir markaymış üzülerek ifade ediyorum. Malının arkasında durmayı müşteriyi mağdur etmekle arayan bir firma. 2 senedir bir gün arayıp da sormak bir tarafa aradığınız zaman azarlayarak konuşup sorunları daha büyüten bir firma. Araba aldığıma bin pişman oldum, resmen dünyamı kararttılar, sanki biz bu arabaya para vermedik de kağıt parçası verdik. Kardeşim 2 senedir arabayı sorunlu kullandırmak nasıl bir mantık?”

Garanti uzatma vaadiyle ekstra para alıyorlar

Opel markasından şikayetçi bir başka vatandaş ise; garanti süresini uzatmak için ödediği paranın aldatmaca olduğunu şu ironik sözlerle anlattı:

“2016 yılında Opel'den 0 km Insignia araç aldım. Ekstra ücret ödeyerek garantisini 2020 yılına kadar uzattım. Aracın direksiyon simidinde aşınma oluştu. Vites topuzunun deri kısmı parçalandı. Yetkili servis bu sıkıntıların garanti kapsamına girmediğini söylüyor. Sanırım direksiyonu tutmadan ve vitese dokunmadan araç kullanmak gerekiyor.”

Müşterilerinin şikayetini otomatik mesajla cevaplıyor

İşte müşterilerinin şikayetlerini otomatik hazırlanmış tek tip mesajla cevaplayan Opel firmasının müşterilerine yanıtı:

“Sayın SULEYMAN E.;

Öncelikle Opel araçlarımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Göndermiş olduğunuz talep tarafımıza ulaşmış olup konuyla ilgili olarak müşteri temsilcimiz tarafından size dönüş sağlanacaktır.

Herhangi bir sorunuz olması durumunda bizlere 0850 399 6735 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Opel Türkiye Müşteri İlişkileri Departmanı”