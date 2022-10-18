OPEC'in kararı sonrası fiyatlar 18 TL arttı! Güncel petrol fiyatları: Benzin, motorin fiyatları ne kadar? 18 Ekim 2022 en son akaryakıt fiyatları! Brent petrol canlı
Güncel benzin motorin fiyatları, araç sahiplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Brent petrolde dalgalı seyir devam ediyor. 91 dolar seviyesinde seyreden brent petrol OPEC'in üretimi azaltma kararı sonra 92 dolar seviyelerine kadar ulaştı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,20 dolardan alıcı buldu. Brent petrol fiyatı hızla yükseldiği 100 dolar seviyelerinde 92 dolar seviyesine kadar geriledi. Peki, güncel benzin motorin fiyatları ne kadar? 18 Ekim 2022 en son akaryakıt fiyatları…
Benzin ve motorin fiyatları akaryakıt piyasasındaki dalgalanmanın ardından sık sık güncellenmişti. Geçtiğimiz hafta motorine gelen indirimin ardından hafta son yapılan 99 kuruşluk zam ile mazot fiyatları yeniden değişti. İşte 18 Ekim 2022 Salı günü geçerli olan akaryakıt fiyatları…
OPEC'in kararı sonrası fiyatlar 18 TL arttı
Brent petrolde OPEC etkisi başladı. Fiyatları dengede tutmak isteyen OPEC, üretimde kesintiye gideceğini açıklamıştı.
Bu gelişmeler ekseninde, 91 dolar seviyesinde seyreden brent petrol OPEC'in üretimi azaltma kararı sonrası 1 dolar artarak (18 TL) 92 dolar seviyelerine kadar ulaştı.
OPEC ÜRETİMİ AZALTMA KARARI ALMIŞTI
ABD ve Suudi Arabistan arasında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim kesintisi kararına ilişkin devam eden tartışmalar da fiyatlar üzerinde etkili oluyor.
2 MİLYON VARİL AZALTACAKLAR
OPEC+ grubu 5 Ekim'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.
Kararın siyasi olduğu ve Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'ya destek anlamına geldiğine ilişkin yorumlar yapılırken, OPEC+ grubunun en büyük ortağı Suudi Arabistan eleştirilerden en büyük payı almıştı.
Brent petrolde teknik olarak 92,42 ile 92,71 dolar aralığı direnç, 92,13 ile 91,84 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilecek.
GÜNCEL BENZİN MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?
Motorin fiyatlarına 15 Ekim 2022 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 99 kuruş zam yapılmıştı. Yapılan zammın ardından şu an için motorin ve benzin fiyatlarında bir değişiklik bulunmuyor.
İlginizi çekebilir → Merkez Bankası kur açıklaması: Dolar ne kadar, 1 dolar ne kadar oldu? Euro kaç lira? 18 Ekim (salı) 2022 güncel - TCMB döviz kuru→ TIKLAYINIZ
18 EKİM 2022 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul benzin litre fiyatı: 20 lira 60 kuruş
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı 27 lira 40 kuruş
İstanbul LPG litre fiyatı 10 lira 24 kuruş
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı 20 lira 74 kuruş
Ankara'da motorin litre fiyatı 27 lira 51 kuruş
Ankara'da LPG litre fiyatı 10 lira 24 kuruş
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı 20 lira 73 kuruş
İzmir'de motorin litre fiyatı 27 lira 53 kuruş
İzmir'de LPG litre fiyatı 9 lira 98 kuruş
İlginizi çekebilir →Altın fiyatları güncel ne kadar? Gram altın ne kadar? Cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek altın güncel fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Bugün (18 Ekim 2022)→ TIKLAYINIZ
İlginizi çekebilir → 1 milyon litre kaçak akaryakıt şaşkına çevirdi! 2 ayrı depoya baskın!→ TIKLAYINIZ