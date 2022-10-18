OPEC'in kararı sonrası fiyatlar 18 TL arttı! Güncel petrol fiyatları: Benzin, motorin fiyatları ne kadar? 18 Ekim 2022 en son akaryakıt fiyatları! Brent petrol canlı

Benzin ve motorin fiyatları akaryakıt piyasasındaki dalgalanmanın ardından sık sık güncellenmişti. Geçtiğimiz hafta motorine gelen indirimin ardından hafta son yapılan 99 kuruşluk zam ile mazot fiyatları yeniden değişti. İşte 18 Ekim 2022 Salı günü geçerli olan akaryakıt fiyatları…

OPEC'in kararı sonrası fiyatlar 18 TL arttı

Brent petrolde OPEC etkisi başladı. Fiyatları dengede tutmak isteyen OPEC, üretimde kesintiye gideceğini açıklamıştı.

Bu gelişmeler ekseninde, 91 dolar seviyesinde seyreden brent petrol OPEC'in üretimi azaltma kararı sonrası 1 dolar artarak (18 TL) 92 dolar seviyelerine kadar ulaştı.

OPEC ÜRETİMİ AZALTMA KARARI ALMIŞTI

ABD ve Suudi Arabistan arasında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim kesintisi kararına ilişkin devam eden tartışmalar da fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

2 MİLYON VARİL AZALTACAKLAR

OPEC+ grubu 5 Ekim'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Kararın siyasi olduğu ve Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'ya destek anlamına geldiğine ilişkin yorumlar yapılırken, OPEC+ grubunun en büyük ortağı Suudi Arabistan eleştirilerden en büyük payı almıştı.

Brent petrolde teknik olarak 92,42 ile 92,71 dolar aralığı direnç, 92,13 ile 91,84 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilecek.

GÜNCEL BENZİN MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

Motorin fiyatlarına 15 Ekim 2022 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 99 kuruş zam yapılmıştı. Yapılan zammın ardından şu an için motorin ve benzin fiyatlarında bir değişiklik bulunmuyor.

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18 EKİM 2022 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul benzin litre fiyatı: 20 lira 60 kuruş

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı 27 lira 40 kuruş

İstanbul LPG litre fiyatı 10 lira 24 kuruş

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 20 lira 74 kuruş

Ankara'da motorin litre fiyatı 27 lira 51 kuruş

Ankara'da LPG litre fiyatı 10 lira 24 kuruş

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 20 lira 73 kuruş

İzmir'de motorin litre fiyatı 27 lira 53 kuruş

İzmir'de LPG litre fiyatı 9 lira 98 kuruş

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