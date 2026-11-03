Huawei’in katlanabilen telefonunda devrim: Ekran dayanıklılığında ileri seviye

Model, suya ve farklı dış etkenlere karşı geliştirilmiş koruma özellikleriyle katlanabilir bir akıllı telefonun günlük yaşamda kullanılabilmesine olanak tanıyor. Dayanıklılık yaklaşımı sayesinde cihaz, yalnızca özel kullanım senaryoları için değil, kullanıcıların günlük hayatındaki temel ihtiyaçlarına eşlik edecek bir ana cihaz olarak tasarlanıyor. Bu yaklaşım, şirketin katlanabilir teknolojilere bakışını da özetliyor. Söz konusu bakış, yenilikçi bir form faktörü sunarken, kullanıcıların uzun vadeli kullanım konusunda güven duyabileceği sağlam deneyim oluşturmak şeklinde ifade ediliyor. Dayanıklılık odaklı mühendislik, modelin tasarımından ödün vermesi anlamına gelmiyor. Açıldığında 4,5 milimetre (mm) kalınlığa sahip olan cihaz, Nebula Kırmızısı ve Siyah renk seçenekleriyle sunuluyor. Gelişmiş VC soğutma sistemi ve 5300 miliamper saat (mAh) bataryasıyla desteklenen model, yoğun kullanım senaryolarında da güçlü bir performans deneyimi sunmayı hedefliyor. Böylece şirket, dayanıklılığı yalnızca cihazın fiziksel gücü olarak değil, tasarım, performans ve uzun ömürlü kullanım deneyiminin ayrılmaz bir parçası olarak ele alıyor.