Huawei’in katlanabilen telefonunda devrim: Ekran dayanıklılığında ileri seviye
Huawei, Mate X7’nin dayanıklılığını ikinci nesil Kristal Zırh Kunlun Cam, yüksek dayanımlı çelik menteşe ve üç katmanlı kompozit iç ekran yapısıyla artırmayı hedefliyor.
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Huawei, Mate X7’nin dayanıklılığını ikinci nesil Kristal Zırh Kunlun Cam, yüksek dayanımlı çelik menteşe ve üç katmanlı kompozit iç ekran yapısıyla artırmayı hedefliyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, tasarım anlayışını mühendislik ve dayanıklılıkla bir araya getiren Huawei, kullanıcıların uzun süre kullanabileceği ürünler geliştiriyor. Markanın bu alandaki en yeni temsilcilerinden Mate X7, katlanabilir telefonlara yönelik dayanıklılık özellikleriyle öne çıkıyor.
Havacılık düzeyinde materyaller, Kristal Zırh Kunlun Cam teknolojisi ve koruma özellikleriyle donatılan cihaz, tasarım özelliklerini koruyarak günlük kullanıma uyum sağlayan yapı sunuyor. Modelin dış ekranını koruyan ikinci nesil Kristal Zırh Kunlun Cam teknolojisi, cihazın günlük hayatın beraberinde getirdiği düşme, darbe ve çizilme risklerine karşı koruma sunmasına yardımcı oluyor.
Katlanabilir cihazlarda kullanıcıların en fazla önem verdiği unsurlardan biri olan ekran dayanıklılığı, malzeme teknolojileriyle yeni bir seviyeye taşınıyor. Katlanabilir bir akıllı telefonun uzun vadeli kullanım deneyiminde kritik bileşenlerden biri olan menteşe sistemi, modelde ileri malzeme mühendisliğiyle geliştirildi. Cihazda kullanılan 2350MPa ultra yüksek mukavemetli çelik, dayanıklılık sunarken menteşenin uzun süreli kullanıma dayanıklılık sağlamasına yardımcı oluyor. Üç katmanlı kompozit ultra dayanıklı iç ekran yapısı da panelin darbelere karşı direncini güçlendiriyor. Böylece şirket, katlanabilir teknolojilerin sunduğu yenilikçi form faktörünü, uzun süreli kullanım beklentisiyle bir araya getiriyor.
Model, suya ve farklı dış etkenlere karşı geliştirilmiş koruma özellikleriyle katlanabilir bir akıllı telefonun günlük yaşamda kullanılabilmesine olanak tanıyor. Dayanıklılık yaklaşımı sayesinde cihaz, yalnızca özel kullanım senaryoları için değil, kullanıcıların günlük hayatındaki temel ihtiyaçlarına eşlik edecek bir ana cihaz olarak tasarlanıyor. Bu yaklaşım, şirketin katlanabilir teknolojilere bakışını da özetliyor. Söz konusu bakış, yenilikçi bir form faktörü sunarken, kullanıcıların uzun vadeli kullanım konusunda güven duyabileceği sağlam deneyim oluşturmak şeklinde ifade ediliyor. Dayanıklılık odaklı mühendislik, modelin tasarımından ödün vermesi anlamına gelmiyor. Açıldığında 4,5 milimetre (mm) kalınlığa sahip olan cihaz, Nebula Kırmızısı ve Siyah renk seçenekleriyle sunuluyor. Gelişmiş VC soğutma sistemi ve 5300 miliamper saat (mAh) bataryasıyla desteklenen model, yoğun kullanım senaryolarında da güçlü bir performans deneyimi sunmayı hedefliyor. Böylece şirket, dayanıklılığı yalnızca cihazın fiziksel gücü olarak değil, tasarım, performans ve uzun ömürlü kullanım deneyiminin ayrılmaz bir parçası olarak ele alıyor.
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