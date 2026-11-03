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Toprağın içine 529 kilometrelik boru döşediler! Taşınan şey şaşırttı!

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Toprağın içine 529 kilometrelik boru döşediler! Taşınan şey şaşırttı!

Brezilya'da demir cevheri madenlerini Atlas Okyanusu kıyısında bulunan Açu limanına bağlayan boru hattı uzunluğundan çok taşıdığı şeyle gündeme geliyor.

#1
Foto - Toprağın içine 529 kilometrelik boru döşediler! Taşınan şey şaşırttı!

Brezilya'da iki eyalet arasında uzanan 529 kilometrelik dev bir boru hattı, görenleri şaşırtıyor. Madenlerden çıkarılan demir cevheri, kamyonlara veya trenlere yüklenmek yerine bu boruların içinden geçirilerek yüzlerce kilometre uzaktaki limana taşınıyor. Minas-Rio adı verilen sistem, 2014 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Minas Gerais eyaletindeki madenleri Rio de Janeiro'daki Açu Limanı'na bağlayan hat, 33 belediyeden geçiyor ve yılda yaklaşık 26,5 milyon ton demir cevheri taşıyabiliyor.

#2
Foto - Toprağın içine 529 kilometrelik boru döşediler! Taşınan şey şaşırttı!

DEMİR SUYLA KARIŞTIRILARAK TAŞINIYOR Sistemde demir cevheri doğrudan katı halde borulara gönderilmiyor. Öncelikle madenden çıkarılan kaya parçaları kırma, öğütme ve zenginleştirme işlemlerinden geçiriliyor. Demir oranı yüksek ince konsantre elde edildikten sonra kontrollü miktarda suyla karıştırılıyor.

#3
Foto - Toprağın içine 529 kilometrelik boru döşediler! Taşınan şey şaşırttı!

Slurry adı verilen yoğun karışım, endüstriyel pompalar yardımıyla boru hattına aktarılıyor. Basınç altında hareket eden karışım, 529 kilometrelik güzergahı aşarak Açu Limanı'ndaki tesise ulaşıyor. Burada filtreleme işlemiyle su ve demir cevheri birbirinden ayrılıyor. Elde edilen konsantre, stok alanlarına taşındıktan sonra gemilere yüklenerek uluslararası pazarlara gönderiliyor.

#4
Foto - Toprağın içine 529 kilometrelik boru döşediler! Taşınan şey şaşırttı!

MINAS-RIO BORU HATTININ ÖZELLİKLERİ Uzunluğu: 529 kilometre Güzergahı: Minas Gerais - Açu Limanı Geçtiği belediye sayısı: 33 Boru çapları: 24 ve 26 inç Yıllık tasarım taşıma kapasitesi: 26,5 milyon ton İnşaat başlangıcı: 2010 İşletmeye açılış: 2014 İlk ticari sevkiyat: 25 Ekim 2014/ kaynak: ensonhaber

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