Toprağın içine 529 kilometrelik boru döşediler! Taşınan şey şaşırttı!

Brezilya'da iki eyalet arasında uzanan 529 kilometrelik dev bir boru hattı, görenleri şaşırtıyor. Madenlerden çıkarılan demir cevheri, kamyonlara veya trenlere yüklenmek yerine bu boruların içinden geçirilerek yüzlerce kilometre uzaktaki limana taşınıyor. Minas-Rio adı verilen sistem, 2014 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Minas Gerais eyaletindeki madenleri Rio de Janeiro'daki Açu Limanı'na bağlayan hat, 33 belediyeden geçiyor ve yılda yaklaşık 26,5 milyon ton demir cevheri taşıyabiliyor.