Merkez Bankası kur açıklaması: Dolar ne kadar, 1 dolar ne kadar oldu? Euro kaç lira? 18 Ekim (salı) 2022 güncel - TCMB döviz kuru

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 18 Ekim 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

Dolar, 18 Ekim 2022 Salı günü 18.59 TL'den işlem görüyor. Doların Euro karşısında güç kaybetmesi, Dolar-TL’yi aşağı yönde baskılıyor. Dolar kuru geçtiğimiz günü yatay seyirde 18,5809 seviyesinde tamamladı.

18 EKİM 2022 DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, 18,59 seviyelerinden işlem görüyor. İşte, 18 Ekim güncel döviz kurları…

Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 18,59 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün 18,55-18,60 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin hemen altında, 18,5809'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 18,5910'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 18,3140'tan, sterlin/TL yüzde 0,2 düşüşle 21,0860'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise önceki kapanışın hemen üzerinde 112,1 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 değer kazancıyla 0,9850'den işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar yapacağı toplantılardaki para politikası kararlarına yönelik piyasa beklentilerinin 75'er baz puanda yoğunlaşmasıyla döviz piyasalarında hareketliliğin yavaşladığını söyledi.

Fed'in gelecek ay 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, aralık toplantısı için de 75 baz puan faiz artışı beklentilerinin yüzde 71 seviyesinde olduğunu bildirdi.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve Almanya'da Zew endekslerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 114,2'nin direnç, 111'in destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 18.59 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.859 TL dolaylarında işlem görüyor.

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