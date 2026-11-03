Artık kimse cesaret edemez: O ihlalin cezası katlandı!

TRAFİK CEZALARI DEĞİŞİYOR Trafikte uyulması gereken kuralları ihlal eden sürücüler yüzünden çok sık kaza yaşanıyordu. Bu nedenle trafik kurallarına ilişkin yeni bir düzenleme yapıldı. Düzenleme sayesinde de trafik ihlalelerinde azalmalar yaşanmaya başladı. Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 27 Şubat'ta yürürlüğe girmesinin ardından trafikteki kural ihlalleri azaldı. Şimdi ise yeniden değerleme oranı ile trafik cezalarındaki ücretler bir kez daha değişecek.