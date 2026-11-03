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Artık kimse cesaret edemez: O ihlalin cezası katlandı!

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Artık kimse cesaret edemez: O ihlalin cezası katlandı!

Ekim ayı Yİ-ÜFE verisinin açıklanmasıyla 2027 yılında vergi, harç ve cezalara yapılacak zam da belli oldu. Buna göre trafik cezalarında da artış yaşandı.

#1
Foto - Artık kimse cesaret edemez: O ihlalin cezası katlandı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon rakamlarını bugün açıkladı. Bu kapsamda 2027 yılında vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, 2027 için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak gerçekleşti.

#2
Foto - Artık kimse cesaret edemez: O ihlalin cezası katlandı!

CEZALARDA ARTIŞ OLACAK Yeni yılda vergi, harç, MTV, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler, trafik cezaları, bahsedilen yeniden değerleme oranında artacak. Cumhurbaşkanı, bazı vergi ve harçlarda farklı bir artış oranı tekrar belirleyebiliyor.

#3
Foto - Artık kimse cesaret edemez: O ihlalin cezası katlandı!

TRAFİK CEZALARI DEĞİŞİYOR Trafikte uyulması gereken kuralları ihlal eden sürücüler yüzünden çok sık kaza yaşanıyordu. Bu nedenle trafik kurallarına ilişkin yeni bir düzenleme yapıldı. Düzenleme sayesinde de trafik ihlalelerinde azalmalar yaşanmaya başladı. Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 27 Şubat'ta yürürlüğe girmesinin ardından trafikteki kural ihlalleri azaldı. Şimdi ise yeniden değerleme oranı ile trafik cezalarındaki ücretler bir kez daha değişecek.

#4
Foto - Artık kimse cesaret edemez: O ihlalin cezası katlandı!

ARAÇTAN İNEN YANDI Geçtiğimiz yıl araçtan inen sürücüye 180 bin lira para cezası kesiliyordu. Ancak yeniden değerleme oranıyla bu ücrette artış yaşandı. Kavga veya saldırı amacıyla araçtan inmenin cezası 180 bin liradan 230 bin 202 liraya çıkacak.

#5
Foto - Artık kimse cesaret edemez: O ihlalin cezası katlandı!

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANANLAR, MAKAS ATANLAR Alkollü araç kullanmanın ilk cezası 25 bin liradan 31 bin 973 liraya yükselecek. Ehliyeti iptal edildiği halde araç kullananlara uygulanan 200 bin liralık ceza 255 bin 780 liraya ulaşacak. Trafikte makas atmanın cezası 90 bin liradan 115 bin liraya çıkacak. Düğün konvoyuyla trafiği engellemenin cezası 180 bin liradan 230 bin 202 liraya yükselecek. Trafikte cep telefonuyla konuşmanın ve kırmızı ışıkta geçmenin cezası 5 bin liradan 6 bin 395 liraya çıkacak.

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