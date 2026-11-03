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Gündem Zıkkımlandılar, hesabı ödemeden tüydüler! İzmit’te vicdansız dolandırıcılık kamerada
Gündem

Zıkkımlandılar, hesabı ödemeden tüydüler! İzmit’te vicdansız dolandırıcılık kamerada

Yeniakit Publisher
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde lüks bir restorana kamyonetle gelen iki erkek ve bir kadın, çorbadan tatlıya kadar her şeyi sindire sindire yedikten sonra 2 bin 800 liralık hesabı ödemeden tüydü. Çalışanları kontrol ederek kahkaha atar gibi kaçan ahlaksız üçlünün o anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda yaşanan olay, vicdanları sızlatan bir vurgunu gözler önüne serdi. Restorana gelen 2 erkek ve 1 kadın, yemek yiyip çay içtikten sonra 2 bin 800 liralık hesabı ödemeden ayrıldı. İşletme yetkilisi şikayetçi olurken, yaşananlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Yenişehir Mahallesi Demokrasi Caddesi'ndeki restorana dün saat 19.30 sıralarında kamyonetle gelen 3 kişi, çorba, ana yemek ve tatlıdan oluşan yemeklerini yedi. Çaylarını da içen müşterilerden kadın, bir süre sonra restorandan ayrıldı. Kadının ardından restoranda kalan 2 erkek de çalışanların kendilerini takip edip etmediğini kontrol ederek hesap ödemeden iş yerinden çıktı.

Yaşananlar, restoranın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde 3 kişinin kamyonetle restorana gelmesi, masada tatlı yemeleri, çay içmeleri ve daha sonra iş yerinden ayrılmaları yer aldı.

Restoran şefi Orhan Tuğrulaşık, 3 kişinin saat 19.30 sıralarında restorana gelerek yemek yediğini söyledi. Müşterilerin yemeklerini acele etmeden yediklerini ve ardından tatlı yiyip çay içtiklerini anlatan Tuğrulaşık, "Dün akşam saatlerinde 2 erkek, 1 kadın restoranımıza yemek yemeye geldi. Saat 19.30 civarıydı. Çorbalarını içtiler, ana yemeklerini yediler. Sindire sindire tatlılarını yediler, çaylarını içtiler. Hanımefendi öncesinde arabaya yöneldi. Daha sonra erkekler birbirlerine bakarak, çalışanları kontrol ederek hesabı ödemeden restorandan ayrıldılar" dedi.

Tuğrulaşık, 3 kişinin ödemeden ayrıldığı hesabın 2 bin 800 lira olduğunu belirterek, şahıslar hakkında şikayetçi olduklarını bildirdi.

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