Milletin iktidarı 24 yaşında

Sebahattin Ayan İstanbul

Siyaset arenasına 2001 yılında çıkan AK Parti, 3 Kasım 2002 seçimlerinden bugüne 24 yıl boyunca iktidarını kesintisiz şekilde sürdürerek hem millete hizmet etti hem de Türk siyasi tarihine adını altın harflerle yazdırdı. 2024 Yerel Seçimleri hariç 24 yılda katıldığı tüm seçimlerde birinci olmayı başardı. 2014 yılında ilk defa halkın cumhurbaşkanı seçmesinde de Erdoğan kazanan taraf oldu. 24 Haziran 2018’deki genel seçimlerde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 52,38 oy alarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı olurken 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de kazanan taraf AK Parti oldu.

ÇOK BADİRELER ATLATTI

İktidara geldiği 2002 seçimlerinden bu yana demokrasiye sahip çıkan AK Parti, başarılı birçok sınav verdi. 27 Nisan 2007’deki gece yarısı e-Muhtırasını dürüp darbecilerin eline veren Ak Parti, takip eden yıllarda, kapatma davası, Gezi kalkışması, 17-25 Aralık yargı darbesi, Fetullahçı hainlerin kalkıştığı 15 Temmuz darbe girişimi gibi birçok ihaneti bertaraf etmeyi bildi. Diplomaside oyun kuran ve paradigma değiştiren ülke konumuna yükselen Türkiye, Başkan Erdoğan’ın dirayeti sayesinde tüm engellemelere rağmen başta Mavi Vatan olmak üzere tüm haklarımız sonuna kadar savundu. Sınır ötesi operasyonlarla terörü ininde boğan Türkiye, uluslararası arenada cesur adımlar atarak, “Oyunu değiştiren ülke” oldu. Libya’da, Karabağ’da yazılan destanlarda imzası olan Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşında barışı aramak ve tahıl krizini çözmek için uzun uğraşlar verdi. 7 Ekim 2023 yılından beri devam eden Siyonist İsrail’in işgalde mazlumların safında yer alarak güçlünün değil haklının yanında durduğunu tüm dünyaya bildirdi. Başta FETÖ olmak üzere terör örgütlerine karşı yürütülen mücadele, Türkiye’nin güvenlik politikalarında önemli bir yer tuttu. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında PKK’nın fesih ve silah bırakma sürecine ilişkin gelişmeler, terörün sona erdirilmesi hedefinde yeni bir dönemin kapısını araladı.

ÜLKENİN MAKUS TALİHİ DEĞİŞTİ

Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarı, göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdiği büyük ölçekli altyapı yatırımları, teknolojik atılımlar ve savunma sanayisindeki projelerle Türkiye’nin kalkınma hamlesine ivme kazandırdı. Batı yanlısı çevrelerin ve vesayet özlemi içindeki kesimlerin eleştirilerine rağmen Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, İstanbul Havalimanı, hızlı tren hatları, bölünmüş yollar ve şehir hastaneleri gibi projeler hizmete sunuldu. Savunma sanayisinde ise Bayraktar TB2, AKINCI, KIZILELMA, ANKA-3, HÜRJET, GÖKBEY, ATAK, KAAN, TCG Anadolu, ALTAY tankı, SİPER hava savunma sistemi, Çelik Kubbe, GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN füzeleri gibi projelerle önemli adımlar atıldı. Yerli otomobil TOGG, Türkiye’nin ilk yerli ve millî haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A, İMECE yer gözlem uydusu ve millî teknoloji alanındaki yatırımlar da bu dönüşümün önemli halkaları arasında yer aldı. Tüm bu projelerle Türkiye’nin ulaşım, sağlık, teknoloji ve savunma alanlarında kapasitesi genişletilirken, Taksim Camii’nin inşası ve Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması da toplumun önemli beklentileri arasında karşılık bulan gelişmeler olarak öne çıktı.

ÜMMETİN UMUDU OLDU

Türkiye’yi süper güç yapma mefkuresiyle hareket eden hükümet, Terörsüz Türkiye doğrultusunda güvenlik ve istikrar hedeflerini sürdürürken, bölgesel ve uluslararası iş birlikleriyle etkin gücünü pekiştiriyor. Suudi Arabistan ve Pakistan ile 7 Ağustos 2026’da imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması ve Türkiye, Katar, Pakistan ile Endonezya arasında imzalanan Bedir Mutabakat Zaptı, savunma diplomasisinde dikkat çeken adımlar arasında yer alıyor. Ortak üretim, teknoloji geliştirme ve askerî iş birliğini hedefleyen bu girişimler, Türkiye’nin bölgesel güvenlik ve stratejik ortaklıklar alanındaki rolünü güçlendirmeyi amaçlıyor.