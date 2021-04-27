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Ekonomi OPEC ülkeleri plana sadık kalacaklarını açıkladı
Ekonomi

OPEC ülkeleri plana sadık kalacaklarını açıkladı

Mayıs, haziran ve temmuz ayları için günlük petrol üretim kesintilerinin kademeli olarak hafifletilmesi planını benimseyen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), plana sadık kalacaklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 22:24:00 -
OPEC ülkeleri plana sadık kalacaklarını açıkladı

OPEC üyesi ülkelerin, enerji ve petrol bakanlarının piyasa koşullarını değerlendirmek ve bu ayın başında kararlaştırdığı üretim kesintisi miktarını görüşmek üzere video konferans yöntemiyle bir araya geldiği 16. Bakanlar Toplantısı sona erdi.

OPEC'ten yapılan açıklamada, grubun küresel ekonominin toparlanma sürecinde olduğu ve toparlanmanın yılın ikinci yarısında hız kazanmasının beklendiğine işaret ederek, üye ülkelerin 15. Bakanlar Toplantısı'nda belirlenen üretim düzenlemesi kararının uygulanmasına devam edilmesi noktasında anlaştığı belirtildi.

Açıklamada, grubun bir sonraki bakanlar toplantısının 1 Haziran'da yapılacağı kaydedildi.

OPEC grubu, 1 Nisan'daki 15. Bakanlar Toplantısı'nda, üye ülkelerin toplam günlük üretimlerini mayıs ve haziran aylarında 350 bin, temmuzda ise 441 bin varil artırarak üretim kesintilerini hafifletme kararı almıştı. Suudi Arabistan ise şubatta açıkladığı ve gönüllü olarak uyguladığı günlük 1 milyon varillik ek kesinti kararını kademeli olarak kaldıracağını duyurmuştu.

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