Op. Dr. Ergenç: "Obezitede vücut kitle endeksi tek kriter olmamalı"

Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç, obezite ameliyatlarında sadece vücut kitle endeksini (VKİ) kriter almanın yanlış olduğunu savundu.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de son 40 yılda obezite hastalığı büyük bir artış gösterdi. Türkiye’de artık her iki kişiden birinin obezite riski altında olduğu belirtiliyor. Dünya Sağlık Örgütüne göre, yetişkinlerde 30 ve üstü olanlar obez olarak tanımlanıyor. Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç, obezite ameliyatlarında sadece VKİ’yi kriter almanın yanlış olduğunu savundu.

Obezitenin tip 2 diyabet, kalp rahatsızlıkları, yüksek tansiyon, kalp krizi gibi rahatsızlıklara sebebiyet verdiğini anlatan Ergenç, “VKİ elbette hastanın obezite teşhisinde ve ameliyat kararında önemli bir kriterdir. Sağlık Bakanlığı genelgesine göre, vücut kitle endeksi 30 ve altında olan bir kişiye obezite cerrahisi uygulanmamaktadır. Ancak obezite ameliyatına karar verirken VKİ tek kriter olmamalıdır. Bugün hastanın vücut kitle endeksi kadar obeziteye bağlı olarak gelişen diğer rahatsızlıklar ve oluşturdukları riskler de göz önünde bulundurulmalıdır. Obezite ameliyatı, tip 2 diyabet ve obezitenin sebep olduğu diğer hastalıkların olumsuz etkilerini geri çevirmede etkili bir yöntemdir. Nasıl ki kanser tedavisinde doktor, hastalarının ölümcül evreye gelmesini beklemeden ameliyat ediyorsa, obezitede de eğer hastanın koşulları uygun ise ağır derecede obez olmadan ameliyat gerçekleştirilebilmelidir” dedi.

Amerikan Bariatrik Cerrahi Derneğinin son tavsiye kararlarında benzer şekilde aynı konuya değinildiğini belirten Dr. Ergenç, "Özellikle Class 2 obezite olarak bilinen VKİ değeri 30 ve 35 arasındaki kişilerde obezite cerrahisi uygulandığında; diyabet, yüksek tansiyon gibi yandaş hastalıklarda belirgin düzeyde iyileşme sağlanmaktadır" bilgisini verdi.