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Spor Onyekuru'nun menajeri talip olan iki Türk takımını açıkladı
Spor

Onyekuru'nun menajeri talip olan iki Türk takımını açıkladı

Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru'nun menajeri yıldız futbolcunun Beşiktaş veya Fenerbahçe’ye transfer olabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 21:24:00 -
Onyekuru'nun menajeri talip olan iki Türk takımını açıkladı

Galatasaray'a döneceğine kesin gözüyle bakılan Nijeryalı Henry Onyekuru konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Onyekuru için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın devrede olduğu, oyuncunun bu takımlardan birine imza atmasının an meselesi olduğu öğrenildi.

Henry Onyekuru İstanbul'da

Onyekuru'nun menajeri William D'Avila, Ajansspor'a yaptığı açıklamada futbolcuyla birlikte İstanbul'da olduklarını belirterek, transferdeki son gelişmeler hakkında bilgi verdi. Onyekuru'nun 5 hafta Galatasaray'dan haber beklediğini ancak kendileriyle iletişim kurulmadığını belirten D'Avila, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın masada olduğunu açıkladı.

"Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş ödemeye hazır"

D'Avila'nın verdiği bilgiye göre, her iki kulüp Monaco'nun talep ettiği 4.3 milyon Euro'yu ödemeye hazır. Onyekuru'nun Şampiyonlar Ligi nedeniyle siyah beyazlılara daha yakın olduğu öğrenilirken Monaco ile anlaşan takıma imza atılacak.

Atina'ya gitmeyi reddetti

Henry Onyekuru, Monaco ile anlaşan Yunanistan'ın Olimpiakos takımını Atina'da yaşamak istemediği gerekçesiyle reddetmişti.

Galatasaray'a 3 kez geldi

Henry Onyekuru kiralık olarak çeşitli aralıklarla Galatasaray'da 3 dönem forma giydi. Süper Lig'de 55 karşılaşmaya çıkan Onyekuru, 20 gol attı, 11 asist yaptı.

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