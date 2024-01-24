"Önümüzü açın da gelelim" diyorlar! Paranın gelmesi buna bağlı

Güçlenen küresel iş birlikleri tüm rekabet kurallarının kökten değişmesine neden olurken, iş insanları için seyahat özgürlüğünün önemi her geçen gün daha da artıyor. Gittikçe çoğalan vize kriziyle birlikte küresel iş dünyası vizesiz seyahat imkanlarını masaya yatırırken, en önemli alternatif olarak vatandaşlık ve oturum programları öne çıkıyor.

Yatırım göçü artıyor

Yatırım yoluyla vatandaşlık ve oturum programları danışmanlığı hizmeti veren Henley & Partners bu konuda iş dünyasını desteklemeye devam ediyor.Dünya genelinde 2022 yılında 20 milyar Euro’ya yaklaşan yatırım göçü hızla artarken, yatırım yoluyla vatandaşlık ve oturum izninin önümüzdeki dönemde küresel iş dünyasının en önemli gündem maddelerinden biri olması bekleniyor.

İspanya cazip ülke

Gayrimenkul alarak Avrupa’da oturum elde etmek için İspanya oldukça cazip ülkelerden biri kabul ediliyor. Madrid gayrimenkul raporlarında ön plana çıkıyor ve 500 bin EUR yatırım ile oturum elde edilebiliyor. Öte yandan Avrupa’da vatandaşlığa kısa dönem oturum ile gitme ihtimali olan Portekiz’de yakın zamanda mecliste onaylanan bir yasaya göre yatırımcılar 6-7 yıl beklemek yerine 5 yıl içerisinde vatandaşlığa geçiş sağlayabilecekler.

Büyük bir engel

Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel “İş dünyası liderleri açısından hem vize serbestiyetini hem de yatırım göçünü; ülkelerin ekonomik ilerlemeleri için önemli bir kaldıraç olarak görüyoruz. Ekonomik aktivite küresel anlamda her geçen zorlaşıyor. Uzun süredir yaşadığımız vize krizleri, hareket alanımızı daha da kısıtlıyor. Yeni pazarlar ve ekonomik açılımlar hedefinde olan Türk iş insanları ise deyim yerindeyse okyanusu geçerken derede boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor." dedi.