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Onu görenler inanamıyor! Tek gözü var

Hindistan’da doğduğu ve halk tarafından kutsal olarak kabul edildiği iddia edilen tek gözlü buzağıyı görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

08 Ocak 2019 Salı 16:23

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinin Bardhaman kentinde doğduğu ve yerel halk tarafından tek gözlü olması sebebi ile kutsal olarak kabul edildiği iddia edilen buzağıya ait görüntü sosyal medyada şaşkınlığa yol açtı. Hayvanın ağız kısmında da bazı problemlerin olduğu görülen videoda konuşan sahibi ise “O doğduğundan beri insanlar onu görmek için evime doluşuyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan bazı kullanıcılar bunun iki göz yerine tek göz oluşmasıyla doğuş anomalisi olarak bilinen Cyclopia hastalığı olduğunu belirtti.

Bazıları ise bunun gerçek olamayacağını, bu görüntülerin fotoşop olabileceğini öne sürdü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 16:23
  1. Hindistan
  2. Tek gözlü buzağı
  3. Cyclopia hastalığı

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  • İntertiumİntertium8 dk önce
    Radyo aktif mutasyon sonucu gen aktarımı tabi eşleşmeler değişiyor gen şifresi değişiyor ve Yüce yaratıcının yarattığını haşa bozup ucube yapıyorlar ebeveynden gelen bozuk eşleşme aktarılmış cahil hintlilerde kutsal diyorlar kutsalligin k sinden haberleri yok

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