Onu bu hale getiren şeye şok olacaksınız! Hayatı karardı, aylar sonra sebebi belli oldu

48 yaşındaki Murat Terzi'nin hayatı sinek ısırığıyla karardı. Yüzünde ve kolunda yaralar meydana gelen Terzi'nin Afrika sinek ısırığıyla layşmanyaz hastalığına yakalandığı tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, Zonguldak'ta yaşayan 48 yaşındaki Murat Terzi, 10 ay önce şoför olarak Antalya'ya çalışmaya gitti. Burada Afrika sineğinin ısırması sonucu halsizlik ve yürüme güçlüğü şikayetleri baş göstermesi üzerine hastaneye başvuran Terzi'nin yüzünde de yaralar oluştu.

Yapılan testlere rağmen hastalığı teşhis edilemeyen Terzi, İstanbul'a giderek burada iki ay tedavi gördü. Layşmanyaz teşhisi konulan Terzi tedavi sürecinin ardından iyileşti. Ancak hastalıktan geriye yüzündeki izler kaldı.

Yaşadıklarını gazetecilere anlatan Terzi "Sokağa çıkamıyordum. Beni gören dolmuşa binmek istemiyordu. Yanıma oturmak istemiyordu. Bulaşıcı olan bir hastalık olmamasına rağmen insanlar yanıma yaklaşmıyordu. Vücudumda kanımı özellikle enfeksiyon sarmıştı. Halen daha tedavim devam edecek. Ama şu anda iyiyim yaralarım döküldü" dedi.