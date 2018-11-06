Onu böyle hatırlıyoruz

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TBMM kürsüsünden milletin iradesiyle vekil olarak seçilmiş Merve Kavakçı’ya “Bu kadına haddini bildirin” diye bağıran, siyasi hayatının büyük bir bölümünü İslam düşmanlığına adayan “siyasetin orkestra şefi” Bülent Ecevit’in ölümü üzerinden 12 yıl geçti. Toplumun büyük bir kısmında hiçbir karşılığı olmamasına rağmen vesayetçilerin algı operasyonları sayesinde başbakanlık makamına kadar yükselen Ecevit, hizmetlerinden çok siyasi vukuatlarıyla gündeme gelmişti. 2001 krizinin mimarlarından biri olan Ecevit, halkı adeta açlığa mahkum etmişti. FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen’in palazlanmasında da büyük pay sahibi olan Ecevit, örgütün okullarının yurt dışında yayılması içinde gösterdiği olağanüstü gayretle dikkat çekmişti. Ecevit, birçok platformda örgüt lehine söylemlerde bulunmuştu. Ecevit’in çalışmalarından memnun Gülen de, Ecevit’e yönelik “şefaat etmek istediğini” ifade etmişti.