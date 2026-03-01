Sadece ağalara yapılırdı! Kara Çorba da memleket sofrasına girdi

Kara çorbanın yapımı gerekli malzemeler ve tarifi şöyle: Malzemeler (8 kişilik) Tavuk 1 soğan 2 yemek kaşığı kızamık ekşisi 2 yemek kaşığı un Yeteri kadar tuz, karabiber, pul biber 100 gram tereyağı Yapılışı 1. Kara çorba için tavuk, haşlanmak üzere uygun bir tencereye alınır. 2. Bütün soğan, 8 gram tuz, 2 litre su ve 5 gram karabiber ilave edilerek haşlanır. 3. Elde edilen tavuk suyu çorba yapmak üzere ayrılır. 4. İki litre tavuk suyuna 10-15 mililitre kızamık ekşisi eklenir ve karıştırılır. 5. 20 gram un, 500 mililitre soğuk su ile karıştırılıp kaynayan çorbaya eklenir, çorba 5 dakika kaynatılır. 6. İlk aşamada haşlanan tavuktan küçük parçalar haline getirilmiş 100-150 gram tavuk eti ayrılır ve 100 gram tereyağında 5 gram karabiber, 8 gram tuz ilave edilerek 1 dakika kızartılır. 7. Pişen çorbaya tavuklar ilave edilip servis edilir.