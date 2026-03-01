Cildinizdeki o pütürlerden kurtulun! Meğer 'tavuk derisi' görünümünün çözümü buymuş…

Cildinizdeki o sert pütürlerden kurtulmak imkansız değil! Özellikle kuru havalarda belirginleşen "tavuk derisi" görünümü, genetik yatkınlıktan hormonal değişimlere kadar pek çok nedene dayanabiliyor. Ancak doğru içeriklerle zenginleştirilmiş tonikler ve peeling etkili bakımlar sayesinde, hayal ettiğiniz pürüzsüz dokuya kavuşmak artık çok daha kolay. İşte keratin birikimine son verecek o yöntemler…