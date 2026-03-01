  • İSTANBUL
Kadın - Aile
11
Yeniakit Publisher
Cildinizdeki o pütürlerden kurtulun! Meğer 'tavuk derisi' görünümünün çözümü buymuş…
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Cildinizdeki o pütürlerden kurtulun! Meğer 'tavuk derisi' görünümünün çözümü buymuş…

Cildimizde zaman zaman başımıza gelen bu durumla baş etmek zorundayız.

#1
Foto - Cildinizdeki o pütürlerden kurtulun! Meğer 'tavuk derisi' görünümünün çözümü buymuş…

Cildinizdeki o sert pütürlerden kurtulmak imkansız değil! Özellikle kuru havalarda belirginleşen "tavuk derisi" görünümü, genetik yatkınlıktan hormonal değişimlere kadar pek çok nedene dayanabiliyor. Ancak doğru içeriklerle zenginleştirilmiş tonikler ve peeling etkili bakımlar sayesinde, hayal ettiğiniz pürüzsüz dokuya kavuşmak artık çok daha kolay. İşte keratin birikimine son verecek o yöntemler…

#2
Foto - Cildinizdeki o pütürlerden kurtulun! Meğer 'tavuk derisi' görünümünün çözümü buymuş…

Halk arasında "tavuk derisi" hastalığı olarak bilinen ve kollarda, bacaklarda oluşan pütürlü görünüm pek çok kişi için estetik bir kaygı unsuru. Ciltteki keratin proteininin gözenekleri hapsetmesiyle ortaya çıkan bu durum, aslında doğru bakım rutinleriyle kader olmaktan çıkıyor. Uzmanların önerdiği modern dermokozmetik yaklaşımlar ve meyve asitlerinin gücü, pürüzsüz bir cilde giden kapıyı aralıyor.

#3
Foto - Cildinizdeki o pütürlerden kurtulun! Meğer 'tavuk derisi' görünümünün çözümü buymuş…

Halk arasında "tavuk derisi hastalığı" olarak bilinen ve tıbbi literatürde "Keratosis Pilaris" olarak adlandırılan cilt durumu, pek çok kişinin estetik kaygılar yaşamasına sebep olabiliyor.

#4
Foto - Cildinizdeki o pütürlerden kurtulun! Meğer 'tavuk derisi' görünümünün çözümü buymuş…

Ciltteki keratin proteininin aşırı birikerek saç foliküllerini tıkaması sonucu ortaya çıkan bu tablo; kollarda, bacaklarda ve kalça bölgesinde küçük, sert pütürler şeklinde kendini gösteriyor.

#5
Foto - Cildinizdeki o pütürlerden kurtulun! Meğer 'tavuk derisi' görünümünün çözümü buymuş…

KERATOSİS PİLARİS (TAVUK DERİSİ HASTALIĞI) NEDEN OLUR? Genellikle ağrısız ve zararsız kabul edilen bu şişlikler, cildin savunma mekanizması olan keratinin gözenekleri hapsetmesiyle karakterize ediliyor. Kollarınızdaki pütürlerden kurtulun! Meğer tavuk derisi görünümünün çözümü buymuş… Uzmanlar, bu durumun özellikle kuru cilt yapısına sahip bireylerde ve genetik yatkınlığı olanlarda daha sık görüldüğüne dikkat çekiyor.

#6
Foto - Cildinizdeki o pütürlerden kurtulun! Meğer 'tavuk derisi' görünümünün çözümü buymuş…

Egzama, astım, diyabet ve obezite gibi faktörlerin tetikleyici rol oynadığı Keratosis Pilaris, hormonal değişimlerin etkisiyle kadınlarda daha yaygın bir seyir izleyebiliyor. Mevsimsel geçişlerde cildin nem dengesinin bozulmasıyla belirginleşen pütürler, bazen yanaklarda çatlak benzeri kızarıklıklara yol açarak cilt bütünlüğünü görsel açıdan bozabiliyor.

#7
Foto - Cildinizdeki o pütürlerden kurtulun! Meğer 'tavuk derisi' görünümünün çözümü buymuş…

Modern dermokozmetik yaklaşımlar sayesinde bu pürüzlü görünümden kurtulmak artık imkansız bir hayal olmaktan çıkıyor.

#8
Foto - Cildinizdeki o pütürlerden kurtulun! Meğer 'tavuk derisi' görünümünün çözümü buymuş…

Tedavi sürecinde meyve asitlerinin gücünden faydalanmak, cildin yenilenme hızını artırarak gözenekleri özgürleştiriyor. Kollarınızdaki pütürlerden kurtulun! Meğer tavuk derisi görünümünün çözümü buymuş… Glikolik, laktik ve salisilik asit gibi bileşenlerle zenginleştirilmiş tonikler; allantoin ve hyaluronik asit desteğiyle cildi yatıştırırken, pürüzlerin giderilmesine doğrudan katkı sağlıyor.

#9
Foto - Cildinizdeki o pütürlerden kurtulun! Meğer 'tavuk derisi' görünümünün çözümü buymuş…

Günlük bakım rutininde yapılacak küçük değişiklikler, pürüzsüz bir cilde giden kapıyı aralıyor.

#10
Foto - Cildinizdeki o pütürlerden kurtulun! Meğer 'tavuk derisi' görünümünün çözümü buymuş…

Peeling etkili tanecikler içeren ve narenciye grubu uçucu yağlarla formüle edilmiş duş jelleri, banyo sırasında ölü derinin nazikçe uzaklaştırılmasını sağlıyor. Nitelikli tonik ve yıkama ürünlerinin düzenli kullanımıyla, keratin birikiminin önüne geçilerek cildin doğal, yumuşak ve canlı dokusuna yeniden kavuşması mümkün hale geliyor.

