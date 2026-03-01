  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hamaney’in ölümü sonrası iki ülkede kutlama sesleri! Hadi biri tamam da diğerine ne oluyor? Pezeşkiyan'dan İran'ın dini lideri Hamaney'in öldürülmesine tepki: ‘Cevapsız kalmayacak’ İran'ın yeni lideri kim olacak? Kulislerde bu iki isim konuşuluyor! Erbil’deki ABD üssü vuruldu: Sadr, Hamaney için yas ilan etti ABD’nin "Yenilmezlik" balonu Bahreyn’de söndü: Hava savunma sistemleri tel tel dökülüyor! Hamaney Sonrası Ortadoğu: Türkiye Bu Fırtınada Nerede Duracak? İran füzeleri BAE'nin simgelerinden olan Burj Al Arab'ı vurdu! İran: Tarihin en ağır taarruz operasyonu dakikalar içinde başlayacak Hamaney’in intikamı alınıyor: İran füzeleri Tel Aviv’i cehenneme çevirdi! İranlı o komutan hep son anda saldırılardan kurtuluyor! Raslantı mı hain mi?
Gündem “İhanet yayını”nda yeni gelişme: CHP’li ANKA’nın Genel Yayın Yönetmeni de gözaltında!
Gündem

“İhanet yayını”nda yeni gelişme: CHP’li ANKA’nın Genel Yayın Yönetmeni de gözaltında!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
"İhanet yayını"nda yeni gelişme: CHP’li ANKA’nın Genel Yayın Yönetmeni de gözaltında!

Terörist kardeşler ABD ve İsrail'in dün İran'a yönelik saldırılarının ardından Tahran Orta Doğu'daki ABD üslerine misilleme yapmış, CHP'li ANKA Ajansı İncirlik Üssü'nden canlı yayın başlatarak kamuoyunda "ihanet yayını" olarak anılan bir skandala imza atmıştı. Dün başlatılan soruşturma kapsamında bugün ANKA'nın Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener de gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İncirlik Hava Üssü etrafında kamera çekimi yapıldığına dair bildirim üzerine soruşturma başlattı.

İncirlik Hava Üssü'nde çekilen görüntülerin ANKA Haber Ajansı tarafından YouTube kanalında canlı olarak paylaşıldığı tespit edildi.

 

 

Konuya ilişkin 2565 sayılı (Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu) yasaya muhalefet suçundan işlem başlatıldı. Bu kapsamda ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da gözaltına alınan Şener, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Adana'ya götürüldü.

Savcılık soruşturma başlattı: CHP’nin ajansından İncirlik provokasyonu
Savcılık soruşturma başlattı: CHP’nin ajansından İncirlik provokasyonu

Gündem

Savcılık soruşturma başlattı: CHP’nin ajansından İncirlik provokasyonu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Türkiyem

Güzel ülkem TÜRKİYEM E ihanet edenleri halkın önüne adin halk onlari barcalar bir daha böyle bir şey ihanete kalkışan olmaz

Ercan

Bu CHP ve yandaşlarına inanamıyorum ortalığı karıştırmak için haince pusuda bekler oldu, ya defolun gidin o zaman vatanımızdan gidin lütfen,
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23