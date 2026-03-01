Ev sahibinin kiracısına attığı mesaj gündem oldu: Ramazan Ramazan yürekleri ısıttı

Özellikle pandemi sonrası ev sahibi ve kiracı anlaşmazlıkları toplumun sıradan bir gündemi olurken bir ev sahibinin kiracısına attığı mesaj yürekleri ısıttı. İnsanlık ölmemiş dedirten o mesajda ev sahibi kiracısına, "Bu ay Ramazan, önümüz de bayram, kirayı ödemene gerek yok. Evin de çocukların da mutlaka ihtiyaçları vardır. Onları giderirsin. Gönlün rahat olsun" dedi. Duygulanan kiracının sosyal medyada paylaştığı mesaj, gündem oldu.

BENİM EV SAHİBİMDEN DE BEKLİYORUM

Ev sahibinin gönderdiği o mesaja kimi ‘böyle insanlar da varmış’ dedi, kimi inanmakta güçlük çekti, Kimi de kendi ev sahibine sitem etti. Bir kişi "Var mı böyleleri? Kaldı mı?" derken bir başkası da "Zekat ayı ve yardımlaşma ayı ya. Çok güzel düşünmüş. Aferin o ev sahibine" dedi. Bir başkasında ise "Ben de kiracıyım. Benim de ev sahibim bana bunu yaparsa çok büyük kıyak geçmiş olur. Allah razı olsun derim yeni" ifadelerine yer verdi.