SON DAKİKA
Ev sahibinin kiracısına attığı mesaj gündem oldu: Ramazan Ramazan yürekleri ısıttı
Gündem

Ev sahibinin kiracısına attığı mesaj gündem oldu: Ramazan Ramazan yürekleri ısıttı

Ev sahibinin kiracısına attığı mesaj gündem oldu: Ramazan Ramazan yürekleri ısıttı

Sık sık anlaşmazlıklar ve davalarla gündeme gelen ev sahibi-kiracı ilişkisi bu kez çok farkla bir şekilde gündem oldu. Bir ev sahibindin kiracısına gönderdiği mesaj “Kaldı mı böyleleri” dedirtti. O mesajın nedeni de ayrıca yürekleri ısıttı.

Özellikle pandemi sonrası ev sahibi ve kiracı anlaşmazlıkları toplumun sıradan bir gündemi olurken bir ev sahibinin kiracısına attığı mesaj yürekleri ısıttı. İnsanlık ölmemiş dedirten o mesajda ev sahibi kiracısına, "Bu ay Ramazan, önümüz de bayram, kirayı ödemene gerek yok. Evin de çocukların da mutlaka ihtiyaçları vardır. Onları giderirsin. Gönlün rahat olsun" dedi. Duygulanan kiracının sosyal medyada paylaştığı mesaj, gündem oldu.

BENİM EV SAHİBİMDEN DE BEKLİYORUM

Ev sahibinin gönderdiği o mesaja kimi ‘böyle insanlar da varmış’ dedi, kimi inanmakta güçlük çekti, Kimi de kendi ev sahibine sitem etti. Bir kişi "Var mı böyleleri? Kaldı mı?" derken bir başkası da "Zekat ayı ve yardımlaşma ayı ya. Çok güzel düşünmüş. Aferin o ev sahibine" dedi. Bir başkasında ise "Ben de kiracıyım. Benim de ev sahibim bana bunu yaparsa çok büyük kıyak geçmiş olur. Allah razı olsun derim yeni" ifadelerine yer verdi.

 

Gazze 2

Gayet normal ve doğal olması gereken bir durum., %99 u müslüman olduğunu idda eden bir ülkede aa böyle insanlar kaldımı diyorsanız . Geçmiṣ olsun .

hasel

Kira bağışında bulunan ev sahipleri iyi de beklenemez.Kira sorunu çözmek çok kolay.Bu konunun üzerine maalesef gidilmedi.Bu konuya devlet el koymalı.Adamın evi on bin liralık kirayı fazlasıyla kaldırıyor.Ev sahibi fırsat diyerek15-20 istiyor.Bu tren böyle gitmez beyler.Nasıl olur?Evin durumuna ve hatta semte göre,alt düzeyde,vatandaşı yıpratmayacak düzeyde;Devlet tarafından görevlendirilecek kişilerce kira miktarı belirlenir.Bunu belediye yapamaz.Taraflı tesğit yapar.Hükümetin görevlendirdiği kişiler yapar.Bütün kira verende,alan da memnun olur.Bu uygulama olursa milletimiz rahatlar ve hizmet partisinin oyu PATLAR.Muhalefet ise tam ÇATLAR.Bu işin mantıksal çözümü BUDUR.İnşallah olursa muhalefet sen KUDUR.
