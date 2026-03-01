  • İSTANBUL
Gündem Irak'ta 3 gün yas ilan edildi! Hamaney’in ölümü Şiileri ayağa kaldırdı
Gündem

Irak'ta 3 gün yas ilan edildi! Hamaney’in ölümü Şiileri ayağa kaldırdı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Irak'ta 3 gün yas ilan edildi! Hamaney’in ölümü Şiileri ayağa kaldırdı

İran İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Ali Hamaney’in ABD ve işgal rejimi tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit edilmesi üzerine Irak hükümeti, ülke genelinde 3 günlük ulusal yas ilan ettiğini duyurdu.

İran İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Ali Hamaney’in şehadet haberi sonrasında komşu Irak'tan taziye ve dayanışma mesajı geldi. Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avvadi tarafından paylaşılan resmi yazılı açıklamada, Hamaney’in söz konusu saldırılarda şehit edilmesinden ötürü duyulan derin keder vurgulandı.

3 Günlük Yas ve Başsağlığı Mesajı

Sözcü Avvadi, İran halkı ile taziye dileklerini paylaşırken, bu büyük kayıp nedeniyle Irak Devleti'nin 3 gün sürecek resmi yas kararı aldığını bildirdi. Bağdat yönetimi, bu hamlesiyle İran ile olan yakın dayanışmasını diplomatik bir adımla tescillemiş oldu.

Operasyonların Durdurulması İçin Acil Çağrı

Irak hükümeti, taziye mesajının yanı sıra uluslararası topluma ve saldırı taraflarına yönelik sert taleplerde bulundu. Açıklamada öne çıkan diğer başlıklar şunlar:

Derhal Durdurma: Bölgedeki askeri hareketliliğin herhangi bir şart öne sürülmeksizin, kayıtsız ve şartsız bir şekilde hemen sonlandırılması talep edildi.

İstikrar Uyarısı: Devam eden saldırıların Orta Doğu’nun güvenliğini ve genel istikrarını doğrudan tehdit ettiği, olumsuz etkilerin geri dönülemez noktaya ulaştığı belirtildi.

Çıkmaz Sokak Riski: Operasyonların sürmesi halinde bölgenin tamamının büyük bir siyasi ve askeri çıkmaza sürükleneceği noktasında ciddi uyarılarda bulunuldu.

