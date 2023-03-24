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Ekonomi Ons altın 2000 doların üzerinde zorlanıyor!
Ekonomi

Ons altın 2000 doların üzerinde zorlanıyor!

Yeniakit Publisher
2023-03-24 09:34:00 -
Ons altın 2000 doların üzerinde zorlanıyor!

Uluslararası piyasalarda altın fiyatı bugün de 2 bin dolar seviyesinin üzerinden geri geldi.

Dün 2003 dolar seviyesini test eden ons altın, bu sabah 1989 dolara kadar geri çekildi ve şu sıralarda düne göre yüzde 0,12 düşüşle 1980,91 dolar/ons seviyesinden iylem görüyor.

Analistler, ABD dolarının bir miktar güçlenmesinin altın üzerinde baskı yarattığını belirtiyorlar. Bununla birlikte, büyük bir haber gelmediği sürece altında yatay bir seyir izlenmesini ve fiyatların cari seviyelerde konsolide olmasını beklediklerini de ifade ediyorlar.

Altın için direnç noktasının 20 Mart'ta görülen 20090 dolar/ons olduğunu belirten analistler, buranın geçilmesi halinde 2018-2046 dolar bandına doğru yükseliş bekliyorlar.

Aşağı hareketlerde destek noktaları ise 1981 ve 1963 dolar/ons.
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