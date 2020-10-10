Online filo kiralama sitesi "tiklakirala.com", 3 ayda 2 bin araçlık sipariş aldı

İSTANBUL (AA) - LeasePlan tarafından online filo kiralama sitesi olarak kurulan ve o günden beri şirketlerin talep ve ihtiyaçlarına göre sürekli güncellenen "tiklakirala.com", 3 aydan kısa bir süre içerisinde 1.000 adedin üzerine sıfır kilometre araç siparişi aldı ve ikinci el siparişleriyle bu sayı, 2 bin adedi aştı.



LeasePlan'dan yapılan açıklamaya göre, yenilenen tiklakirala.com'da şirketler, operasyonel ihtiyaçlarına göre kiralama paketlerine ve ek hizmetlere birkaç tıkla erişebiliyor. Böylece şirketler, uçtan uca online bir teklif alma ve sipariş oluşturma imkanı elde ediyor. Hatta daha sonra değerlendirmek için beğendiği araçları favorilerine ekleyip gereklilik durumunda yalnızca tek bir tıkla siparişini tamamlayabiliyor.

Tiklakirala.com'da siparişin kredibilite değerlendirmesi, araç tedariki ve teslimatı gibi süreçler, yine web sitesi üzerinden takip edilebilecek yapıda sunuluyor. Ara yüzü yenilenen Tıkla Kirala'nın en önemli geliştirmelerinden birini ise ikinci el araç kiralama bölümü oluşturuyor. Son yıllarda oldukça rağbet gören ikinci el kiralama işlemleri artık saniyeler içerisinde yapılabiliyor.

İkinci el kiralama bölümünü güçlendiren tiklakirala.com'da kaliteli ve avantajlı ikinci el araçlara ait bilgilere saniyeler içerisinde erişilebiliyor. LeasePlan'in kiralama süresini tamamladıktan sonra geri dönen, bakımları tam ve tekrar kiralanmaya hazır ikinci el araçlarının yer aldığı bölümde, araçlarla ilgili fiyat bilgisi de yine tamamen şeffaf bir şekilde bulunabiliyor.