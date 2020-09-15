Online eğitimde sağlık sorunlarına dikkat
Küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinde, online eğitim sürecinde çocuk ve ergenlerin göz ve ortopedi sorunları yaşamaması için bilgisayar kullanımından oturma şekline, beslenme alışkanlığından odanın ışığına birçok noktaya dikkat edilmesi gerekiyor.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Meltem Erol, pandemi nedeniyle online eğitim-öğretim sürecinin çocuklar üzerindeki etkisine ilişkin açıklamalarda bulundu. “Bilgisayar ekranı önünde saatlerce oturmak görme sistemini daha fazla odaklanmaya zorlayarak göz yorgunluğu, göz kuruluğu, baş ağrısı, gözde kızarıklık, batma, sulanma, kaşınma ve bulanık görmeye neden olmaktadır” diyen Erol, “Televizyon ya da masaüstü ekranlar tercih edilmeli, tablet ve dizüstü bilgisayar kullanımından kaçınılmalı, ekranın üst sınırı göz hizasında olmalı, ortam karanlık olmamalı, ekran parlak olmamalı” tavsiyesinde bulundu.