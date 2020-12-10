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Ekonomi Online alışverişte ödemeyi kapıda yapın
Ekonomi

Online alışverişte ödemeyi kapıda yapın

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Kovid-19 salgını döneminde, dolandırıcıların internet üzerinden alışverişe yönelen vatandaşları ağlarına düşürmek için çeşitli yollar denediğini anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 21:20:00 -
Online alışverişte ödemeyi kapıda yapın

Çevrim içi alışverişlerin tüketicinin kâbusu haline geldiğini belirten Şahin, “Çevrim içi alışverişte insanlar ödemeyi internet üzerinden yapmasın. İnternet üzerinden ödeme yaptığımızda bir sorun yaşadığımız zaman satıcıyı bulamama ihtimalimiz çok yüksek” dedi. Tüketicilerin internet üzerinden alışverişte sorun yaşamaması için kapıda ödemeyi tercih etmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, “Kapıda ödeme seçeneği tüketici için can simididir. Tüketiciye bir sorun yaşadığında muhatap bulabilmesi ya da hakem heyetlerine müracaat edip ödediği bedeli geri alması için mutlaka kapıda ödeme seçeneği ile alışveriş yapmasını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

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