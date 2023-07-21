Önleri açıldı başarı geldi! YKS’nin İHL’li şampiyonları

Sebahattin Ayan İstanbul

28 Şubat sürecinde kapısına kilit vurmak istenen ve laikçi yobazlar tarafından sistematik olarak hedefe konan İmam Hatip Liseleri, başarılarıyla gurur kaynağı olmaya devam ediyor. Yüz binlerce liralık kayıt ücreti alan marka okulları geride bırakan İmam Hatip Liseleri, 3.5 milyon gencin ter döktüğü 2023 YKS maratonuna damga vurdu. ÖYSM tarafından dün açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları sonrası başarısını bir kez daha tescilleyen İHL’ler, şampiyonlar arasına çok sayıda öğrenci sokmayı başardı. Tüm soruları doğru cevaplayarak tam puan alan Konya Mustafa Büyükkaplan Anadolu İHL öğrencisi Hüseyin Furkan Erdem YKS Dil Türkiye 1.’si olurken, YKS Sözel alanında ise Türkiye 3.’sü oldu. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Azra Kargı YKS EA alanında Türkiye 25.’si, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Esma Akyüz YKS Sözel Türkiye 21.’si Eşit Ağırlık alanında ise Türkiye 28.’si derecesini elde etti. 2023 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte İmam Hatip Liseleri’nin başarısı da bir defa daha ortaya çıkmış oldu.

Önleri açıldı başarı geldi

AK Parti dönemiyle birlikte fırsat eşitliği kapsamında tekrar önleri açılan İmam Hatip Liseleri’ni tercih ederek, 2023 YKS sınavında başarı elde eden öğrencilerden bazıları şöyle:

• Konya Mustafa Büyükkaplan Anadolu İHL öğrencisi Hüseyin Furkan Erdem YKS Dil Türkiye 1.’si olurken YKS Sözel alanında ise Türkiye 3.’sü,

• Mersin Yenişehir Anadolu İHL öğrencisi Nurullah Işık Sözel 2.’si ve EA Türkiye 8.’si,

• Kartal Anadolu İHL öğrencisi Yusuf Mirza Camcı YKS Sözel Türkiye 9.’su,

• Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Esma Akyüz YKS Sözel Türkiye 21.’si EA Türkiye 28.’si.

• Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Azra Kargı YKS EA alanında Türkiye 25.’si

• Başakşehir Mehmet Emin Saraç AİHL öğrencisi Zeynep Aslan EA Türkiye 30.’su ve YKS Dil Türkiye 65.’si.

• Başakşehir M. Emin Saraç Anadolu İHL öğrencisi Adem Esad Yürekli YKS Sözel Türkiye 31.’si.

• Kartal Anadolu İHL öğrencisi Muhammed Yusuf Kartal YKS Dil Türkiye 68.’si.

• Başakşehir M. Emin Saraç Anadolu İHL öğrencisi Ömer Faruk Kılıç YKS Sözel Türkiye 91.’si.

• Bursa İpekçilik Anadolu İHL öğrencisi Emre Dinç YKS Sözel Türkiye 122.’si.

• Mersin Yenişehir Anadolu İHL öğrencisi Hümeyra Yıldırım YKS Sayısal Türkiye 190.’sı.

• Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Adem Kamer Topkaya YKS Sözel Türkiye 170.’si.

• Kahramanmaraş Necmettin Erbakan AİHL öğrencisi Esma Koçoğlu YKS Sayısal Türkiye 200.’sü.

• İstanbul Recep Tayyip Erdoğan AİHL öğrencisi Abdurrahman Erel YKS Sözel Türkiye 238.’si.

• Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Şevval Sena Bataroğlu YKS Dil Türkiye 295.’si.

• Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Can Öztürk YKS EA Türkiye 344.’sü,

İlk bine İHL damgası

Öte yandan, Emir Maruf Şatır, YKS Dil Türkiye 45.’si, Bahadır Tuncay, YKS Dil Türkiye 239.’su, Yusuf Bilal Karasa, YKS Dil Türkiye 318.’si, Abdulkerim Aygen, YKS Dil Türkiye 768.’si, Bahadır Tuncay, TYT Türkiye 199.’su, Emir Sait Şenol, – TYT Türkiye 664.’sü,

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bedirhan Yaşar, TYT Türkiye 911.’si, Ahmet Dursun Kurt, Ydil Türkiye 623.’sü, Emir Sait Şenol, YEA Türkiye 21.’si, Bahadır Tuncay, YEA Türkiye 112.’si, Emir Maruf Şatır, YEA Türkiye 270.’si, İsmail Ekrem Tığlı, YEA Türkiye 443.’sü, Ahmet Yasin Öztop, YEA Türkiye 510.’su, Enes Yasin Güngör, YEA Türkiye 857.’si, Bahadır Tuncay, Ysözel Türkiye 32.’si, Ahmet Yasin Öztop, Ysözel Türkiye 34.’sü, İsmail Ekrem Tığlı, Ysözel Türkiye 87.’si, Ahmet Furkan Öz, Ysözel Türkiye 178.’si, Halid Elim Ölmez, Ysözel Türkiye 223.’sü,

Yusuf Bilal Karasak, Ysözel Türkiye 693.’sü, Emir Maruf Şatır, Ysözel Türkiye 819.’su,

Ahmet Emin Bilgü, Ysözel Türkiye 981.’si oldu.