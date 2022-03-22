Onlarda utanma yok ama biz yine de haber yaptık! Laikçi Sözcü’den ‘sofra’ oyunu

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, babaocağı Şanlıurfa’ya gitti. Bakan Nebati, doğduğu topraklar olan Viranşehir’de hemşehrilerinin yoğun ilgisiyle karşılandı. Bakan Nebati, burada kendisi için hazırlanan yer sofrasında Şanlıurfalılar ile birlikte yemek yedi.

Tetikçi Sözcü devreye girdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yer sofrasından rahatsız olan Laikçi kafanın CHP yandaşı yayın organı Sözcü gazetesi, bugün manşetinde ‘Elhamdülillah sofrası’ başlığına yer verdi. Bakan Nebati’nin yer sofrasını hedef alan Sözcü’nün kısa süre önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı harcamaları görmezden gelmesi akıllara geldi.

'Her şey çok güzel olacak' yalanıyla kandırılan İstanbulluları kar esaretine mahkum edip İngiliz büyükelçiyle kalkan balığı yiyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sofrasına tek kelime etmeyen Sözcü, İmamoğlu’nun "Noel Yemeği"nde papazlara portakal soslu karides ısmarladığında ise kafayı kuman gömdü.

İmamoğlu’nun Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı'nda belediyenin kasasından aralarından 11 CHP’li belediye başkanının da olduğu 50 kişiye 319 bin 780 lira yemek vermesini görmezden gelen Sözcü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir oteldeki 100 bin liralık ultra lüks kral dairesinde sabahlamasına ses çıkarmamıştı.

Zekeriya Say’dan sert tepki

Konuyu sosyal medya hesabından paylaşan Yeni Akit Gazetesi yazarı Zekeriya Say, “Bakan Nureddin Nebati, etli bulgur ve içli köfte yerine, Ekrem İmamoğlu'nun papazlara ısmarladığı noel yemeği gibi, portakal soslu karides yemiş olsaydı, Sözcü paçavrası ne başlık atardı? Laikçi yüzsüzlüğü nedir diye merak edenler bu rezil sayfaya dikkatli baksın!” ifadelerini kullandı.