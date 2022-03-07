Onlarca kişi sokağa indi

Muğla'nın Ula ilçesi, Akyaka Mahallesi'ndeki hayvanseverler, tarihi Kaya Mezarları'nın önünde toplandı.

Eniz Özsoy, grup adına yaptığı açıklamada, yaşananların insanlık adına üzüntü verici olduğunu belirterek, "Bu dünya hepimizin. Dün burada canımızdan can aldılar. Adını insan koyduğumuz canlı yine başka bir cana kıydı. Yaşamak canlılar için en temel haktır. Bu yüzden de kurda, kuşa, böceğe, kediye, köpeğe, ağaca, bitkiye, kadına ve erkeğe varana kadar tüm canlılar doğanın vazgeçilmez parçasıdır." dedi.

Özsoy, "Max" isimli köpeği öldüren kişinin bulunarak cezalandırılmasını istediklerini ifade etti.

Daha sonra ellerinde "Katil bulunacak", "Her türlü şiddete hayır", "Onlar susar sen susma", "En'am suresiyle canlar bize emanettir" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, yaklaşık 2 kilometre sessiz yürüyüş yaptı.

Yürüyüşe Ula Belediye Başkanı Özay Türkler de katıldı. Bazı katılımcıların köpekleriyle birlikte yürümesi dikkat çekti.

Akyaka Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yürüyüşe çıkanlar, Kaya Mezarları'na giden yolda bir köpeği zeytin ağacına asılı görmüş, ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilmişti. Jandarma ekipleri, köpeği öldüren kişi veya kişilerin tespiti ve yakalanması için çalışma başlatmıştı.