Onlarca CHP'li vekil için hapis ve siyaset yasağı istendi

Meclis'e onlara CHP'li milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için gönderilen fezlekelerin içeriği ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter'dan paylaştığı "Tayyipler Alemi" karikatürünü retweetlediği tespit edilen milletvekillerine Cumhurbaşkanına hakaret suçu gerekçesiyle hapis cezası verilmesi istendi, ayrıca siyaset yasağı talep edildi.

Öğrencilerin tutuklanmasının ardından sosyal medyadan paylaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mezuniyet töreninde 'Tayyipler Alemi karikatürü' taşıyan 4 ODTÜ öğrencisinin tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabı Twitter'da bir paylaşımda bulunmuştu. Öğrencilerin taşıdığı karikatürün de yer aldığı paylaşımda Kılıçdaroğlu, "Eleştiriye ve mizaha tahammül edeceksin, etmelisin! Hapse atarak eleştirinin ve mizahın önüne geçemezsin" notunu paylaşmıştı.

Tayyipler Alemi karikatürü

Fezleke hazırlanarak Meclis'e gönderildi

Duvar'da yer alan habere göre; Kılıçdaroğlu'nun bu tweetini çok sayıda CHP milletvekili de retweetledi. Bu paylaşım sonrası Kılıçdaroğlu ve paylaşımı retweetleyen onlarca CHP milletvekili hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla soruşturma başlatıldı. O soruşturmanın davaya dönüşmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve aynı paylaşımı yapan milletvekilleri hakkında fezleke hazırlanarak Meclis'e gönderildi.

Siyaset yasağı gelsin

Cumhurbaşkanına hakaret suçu üzerine hazırlanan iddianamede milletvekillerinin TCK'nin 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu düzenleyen 299. maddesine göre bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Aynı madde kapsamında verilecek cezanın, suçun alenen işlenmesi doğrultusunda altıda bir oranında artırılması talep edildi. Milletvekillerine istenen ceza bununla da sınırlı kalmadı. Kılıçdaroğlu'nun mesajını retweet'leyen milletvekillerine ayrıca TCK'nın, "Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" başlıklı 53. maddesine göre de siyaset yasağı getirilmesi istendi.

TCK 53. Madde kapsamında ceza alanlar, seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan, velayet hakkından, vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan, yoksun bırakılıyor.

'Başka delile gerek yok'

Hakkında iddianame düzenlenen milletvekilleri için hazırlanan 3 sayfalık soruşturma evrakına göre, söz konusu Twitter mesajıyla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü incelemesinde milletvekillerinin şikayete konu paylaşımı retweet ettiği tespit edildi. Dosyada, "mevcut delil durumu nazara alınarak başkaca bilgi belge teminine gerek duyulmamıştır" denildi.

Cumhurbaşkanını tahkir edildi

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekede Kılıçdaroğlu'nun Tayyipler Alemi karikatürünü paylaştığı tweet'ini retweet etmek suretiyle, "Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek şekilde Cumhurbaşkanını tahkir ettiği, bu suçu işlediğini gösterir yeterli delilin de dosyada mevcut olduğu, bu nedenle dokunulmazlığının kaldırılması" istendi.