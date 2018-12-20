0553 313 94 23

Onlarca CHP'li vekil için hapis ve siyaset yasağı istendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya platformu Twitter'dan paylaştığı 'Tayyipler Alemi' karikatürünü retweetleyen milletvekilleri için hapis ve siyaset yasağı istendi.

20 Aralık 2018 Perşembe 11:49
Onlarca CHP'li vekil için hapis ve siyaset yasağı istendi

Meclis'e onlara CHP'li milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için gönderilen fezlekelerin içeriği ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter'dan paylaştığı "Tayyipler Alemi" karikatürünü retweetlediği tespit edilen milletvekillerine Cumhurbaşkanına hakaret suçu gerekçesiyle hapis cezası verilmesi istendi, ayrıca siyaset yasağı talep edildi.

Öğrencilerin tutuklanmasının ardından sosyal medyadan paylaştı 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mezuniyet töreninde 'Tayyipler Alemi karikatürü' taşıyan 4 ODTÜ öğrencisinin tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabı Twitter'da bir paylaşımda bulunmuştu. Öğrencilerin taşıdığı karikatürün de yer aldığı paylaşımda Kılıçdaroğlu, "Eleştiriye ve mizaha tahammül edeceksin, etmelisin! Hapse atarak eleştirinin ve mizahın önüne geçemezsin" notunu paylaşmıştı.

Tayyipler Alemi karikatürü

Fezleke hazırlanarak Meclis'e gönderildi

Duvar'da yer alan habere göre; Kılıçdaroğlu'nun bu tweetini çok sayıda CHP milletvekili de retweetledi. Bu paylaşım sonrası Kılıçdaroğlu ve paylaşımı retweetleyen onlarca CHP milletvekili hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla soruşturma başlatıldı. O soruşturmanın davaya dönüşmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve aynı paylaşımı yapan milletvekilleri hakkında fezleke hazırlanarak Meclis'e gönderildi.

Siyaset yasağı gelsin

Cumhurbaşkanına hakaret suçu üzerine hazırlanan iddianamede milletvekillerinin TCK'nin 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu düzenleyen 299. maddesine göre bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Aynı madde kapsamında verilecek cezanın, suçun alenen işlenmesi doğrultusunda altıda bir oranında artırılması talep edildi. Milletvekillerine istenen ceza bununla da sınırlı kalmadı. Kılıçdaroğlu'nun mesajını retweet'leyen milletvekillerine ayrıca TCK'nın, "Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" başlıklı 53. maddesine göre de siyaset yasağı getirilmesi istendi.

TCK 53. Madde kapsamında ceza alanlar, seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan, velayet hakkından, vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan, yoksun bırakılıyor.

'Başka delile gerek yok'

Hakkında iddianame düzenlenen milletvekilleri için hazırlanan 3 sayfalık soruşturma evrakına göre, söz konusu Twitter mesajıyla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü incelemesinde milletvekillerinin şikayete konu paylaşımı retweet ettiği tespit edildi. Dosyada, "mevcut delil durumu nazara alınarak başkaca bilgi belge teminine gerek duyulmamıştır" denildi.

Cumhurbaşkanını tahkir edildi

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekede Kılıçdaroğlu'nun Tayyipler Alemi karikatürünü paylaştığı tweet'ini retweet etmek suretiyle, "Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek şekilde Cumhurbaşkanını tahkir ettiği, bu suçu işlediğini gösterir yeterli delilin de dosyada mevcut olduğu, bu nedenle dokunulmazlığının kaldırılması" istendi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 11:49
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Kılıçdaroğlu
  3. Ankara
  4. Kemal Kılıçdaroğlu
  5. ODTÜ
  6. Twitter

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Besle kargayı oysun gözünü
    1. Besle kargayı oysun gözünü
    2. Hrant Dink cinayeti davası
    3. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar..
    4. "Ben daha ölmedim"
    5. İstanbul TEM'de çete savaşı! Seyir..
    6. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    7. Emeklilikte yaşa takılanlarda son..
    8. Yahudi yerleşimcilerden Doğu Kudüs'te..
    9. Gaziantep "Milli Mücadele" için koşacak
    10. Döviz kurları
    11. İstanbul'da organize suç örgütü..
    12. "Şimdilik Suriye'de kalıyoruz"
    13. Danimarka'da mülteciler hakkında..
    14. ‘Asım’ın Nesli’ için aralıksız çalışıyor
    15. CHP'li Ekrem İmamoğlu hakkında FETÖ..
    16. Bebek bezi satışı yüzde 32 arttı
    17. İran'ın Ahvaz kentinde 20 işçiye gözaltı
    18. Judo: Büyükler Türkiye Şampiyonası
    19. Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan'da
    20. Etna Yanardağı yine patladı! Görsel..
    Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
    Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
    Yunan kanalında Türkiye tartışması: Bundan nasıl korkmayalım!
    Yunan kanalında Türkiye tartışması: Bundan nasıl korkmayalım!
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    Resmi Gazete'de yayımlandı! 50 kuruşa sorgu yapılacak
    Resmi Gazete'de yayımlandı! 50 kuruşa sorgu yapılacak
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz

    Günün Karikatürü

    20 Aralık 2019
    Eski müstemlekeleri zannettiler... Afrikalı liderlerden sömürgeci Avrupa'ya tokat gibi cevap!
    Eski müstemlekeleri zannettiler... Afrikalı liderlerden sömürgeci Avrupa'ya tokat gibi cevap!
    Erbakan Hoca’dan ibretlik ayar: Böyle yaparsanız İstanbul da gider!
    Erbakan Hoca’dan ibretlik ayar: Böyle yaparsanız İstanbul da gider!